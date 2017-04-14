Sağlıkçılardan Tiyatro Etkinliği

Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği İdari Hizmetler Başkanı Yılmaz Dündar, "Önümüzdeki günlerde başlayacağımız provalardan sonra hastanelerimizde düzenleyeceğimiz tiyatro etkinlikleriyle hasta ve çalışanlarımızı bir araya getirmeyi, ortak bir duyguda buluşturmayı hedefliyoruz." dedi.



Dündar, yaptığı yazılı açıklamada, bir süre önce hekim, hemşire, tıbbi sekreter, sağlık memuru gibi farklı sağlık gruplarından oluşan tiyatro ekibinin, sahneleyecekleri oyunlarla hasta ve sağlık çalışanları arasındaki ilişkiyi güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.



Kurulan ekibin ilk etapta kısa skeçlerden oluşan 6 bölümlük bir oyun üzerine çalışma başlattığını ifade eden Dündar, "Önümüzdeki günlerde başlayacağımız provalardan sonra hastanelerimizde düzenleyeceğimiz tiyatro etkinlikleriyle hasta ve çalışanlarımızı bir araya getirmeyi, ortak bir duyguda buluşturmayı hedefliyoruz. Bunun devamında il genelindeki sağlık çalışanlarımızın ve hastalarımızın katılımıyla haziran ve temmuz aylarında büyük bir oyun da sahneye koymayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.



Ekibin kurulma fikrinin sağlık çalışanlarından geldiğine işaret eden Dündar, "Arkadaşlarımız, bir araya gelerek başlattıkları bu uygulamada bizden de destek istediler. Biz de genel sekreterlik olarak onların yanında yer aldık. Bu nedenle bu emeği ortaya koyan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.