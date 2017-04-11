Sağlıkcılardan Şehit Ailelerine Ziyaret

Çorum İl Sağlık Müdürü Dr. Metin Öztürk ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Ömer Sobacı ile Osmancık ve Kargı ilçelerinde bulunan şehit ailelerini ziyaret ettiler.



İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürü Dt. Emine Paydar katıldığı ziyarette İl Sağlık Müdürü Öztürk ve Dr. Ömer Soba ilk olarak Osmancık İlçesi'nde bulunan şehit J. üstçavuş Mustafa Ayna, şehit piyade uzman çvş. Murat Alıcı ve şehit piyade onbaşı Yaşar Aslaner'in ailesini ziyaret ettiler.



İl Sağlık Müdürü Öztürk ve beraberindekiler daha sonra şehit astsubay üstçavuş Ali Ilgaz ve şehit er Emin Ünal'ın Kargı ilçesinde yaşayan ailelerini ziyaret ettiler. Ziyaret esnasında şehit Astsubay Üstçavuş Ali Ilgaz'ın annesi Cemile Ilgaz'ın diş problemi olduğunu öğrenen sağlık Müdürü problemin giderilmesi için Kargı Devlet Hastanesi Başhekimliğine talimat verdi. Şehit Astsubay Üstçavuş Ali Ilgaz'ın çocuğu Eslem Ilgaz'ın göz probleminin tedavisi içinde Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırmasına yönlendirdi. - ÇORUM