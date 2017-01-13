Sağlıkçılar Eyof Öncesi Palandöken'de Tatbikat Yaptı

Erzurum'da 11-18 Şubat 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 2017 Avrupa Gençlik Kış Oyunları (EYOF) öncesinde olası kayak kazalarına karşı sağlık ekipleri tatbikat yaptı.



Palandöken Dağı'nda bulunan Sway Hotels pistinde gerçekleştirilen tatbikatta, temsili olarak kayak yarışı sırasında düşerek yaralanan sporcu kayak yapmayı bilen sağlık ekipleri tarafından üst noktadan kızaklı sedyeyle alınarak aşağı indirildi. Burada bekleyen doktor ve diğer sağlık görevlileri ilk müdahaleyi yaparak yaralıyı ambulansla hastaneye sevk etti.



Erzurum 112 Acil Komuta Merkezi Başhekimi ve aynı zamanda EYOF Sağlık Komitesi Başkanlığı görevine getirilen Dr. Gürsel Bedir, 2017 Avrupa Gençlik Kış Oyunlarında 300 kişilik bir sağlık ekibinin görev yapacağını belirterek, "EYOF öncesinde bugün de Palandöken'de yaralı kayakçıyı kurtarma tatbikatını gerçekleştirdik. Kayak yapmayı bilen sağlık ekibi kurduk. Olası kazalarda arkadaşlarımız kayaklarıyla gidip üst noktalardan kızakla yaralıları aşağı indirebilecekler" dedi. - ERZURUM