Sağlıkçı Öğrenciler Obeziteye Savaş Açtı

İzmir'de sağlık alanında eğitim veren bir lisenin öğrencileri, Beslenme Dostu Okul Projesi ile sağlıklı beslenme ve hareketli yaşamanın faydalarını öğrendi. Proje kapsamında öğrencilere sağlıklı beslenme hakkında önemli bilgiler aktarıldı.



Özel İzmir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde sürdürülen Beslenme Dostu Okul Projesi kapsamında öğrencilere, 'Sağlıklı Beslenmede 10 Temel Adım', 'Diyabetik Beslenme', 'Obezitenin Önlenmesi' ve 'Zayıflığın Giderilmesi' konularında eğitimler verildi. Çalışmalar kapsamında okul kantini sağlıksız yiyecek ve içecekler açısından denetlenirken, okul yemekhanesi menülerinde de sağlıklı ve dengeli besinlerin olmasına özen gösterildi. Sağlıklı beslenme bilincinin ömür boyu devam etmesi ve ara öğünlerin öneminin kavranması amacıyla beslenme ekibindeki öğrencilerle birlikte tüm okula elma dağıtıldı. Tüm öğrencilerin boy ve kilo ölçümlerinin yapıldığı okulda obez, çok zayıf ve diyabetli öğrenciler belirlendi. Risk grubundaki öğrencilere sağlıklı beslenme konusunda özel eğitimler verildi.



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen ve 3 yıl süren bu projeyi bu yıl 2. defa uygulamaya geçirdiklerini belirten proje öğretmenlerinden Serpil Hocaoğlu, "Öncelikle Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam ana temalı bir proje hazırladık. Öğrencilerimizi özendirmek için resim yarışması düzenledik ve dereceye giren öğrencilerimize ödül verdik. Öğrencilerimin sağlıklı beslenmeyi öğrenmeleri ve bunu hayat felsefesi yapmaları için ara öğünlerde elma dağıttık" diye konuştu.



Düzenli olarak kantin ve yemekhane denetimlerini gerçekleştirdiklerini anlatan meslek dersler öğretmeni Fadime Uzun ise "El yıkama tekniklerini tuvalet ve lavabolarımıza astık. Tüm çalışmalarımızı öğrenci ekibimiz ile birlikte yaptık. Merdivenlere, 'Bir adım atın, değişimi yakalayın' gibi sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam ile ilgili sloganlar yazdık. Beslenme ile ilgili önemli gün ve haftalarda farkındalık oluşturmak için okul panosu düzenledik" dedi. - İZMİR