Sağlık Yüksek Okulu Öğrencilerine 'Pozitif Doğum' Bilgilendirmesi

Sağlık Yüksek Okulu öğrencilerine 'Pozitif Doğum' hakkında bilgilendirme yapıldı.



Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde gerçekleşen bilgilendirmede Ebe / Doğuma Hazırlık Eğitmeni Sevilay Özbir tarafından öğrenciler, Ebeler Haftası dolayısıyla pozitif doğum hakkında bilgilendirildi.



Sağlık Yüksek Okulu ve Sağlığı Geliştirme ve Sosyal Kazanımlar Topluluğu tarafından organize edilen ve Fen Edebiyat fakültesinde düzenlenen programa Sağlık Yüksek Okulu Ebelik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Fatma Ergün ile birlikte çok sayıda ebelik bölümü öğrencisi katıldı.



Programın açılışında konuşan Sağlık Yüksek Okulu Öğrenci temsilcisi Seda Korkunç, dünyanın en eski ve önemli mesleklerinden birisinin ebelik olduğunu, mesleğin önemini hiç kaybetmeden gelişen sağlık teknolojisi ile birlikte vatandaşa hizmet ettiğini söyledi.



Öğrencilere seslenen ve sağlığın korunması için ebelik mesleğinin geçirdiği evreleri anlatan Ebelik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Fatma Ergün konuşmasında, "Ebelik yüklendiği misyon ile toplum için vazgeçilmez meslekler arasında yer alır. Bir ülkenin geleceğinin teminatı sağlıktır. Tarihin en eski mesleği ebelik aile ve toplumun oluşmasında önemli bir yere sahiptir" dedi.



Normal doğumun gerçekleşmesi için açıklamada bulunan Doğuma Hazırlık Eğitmeni Sevilay Özbir, normal doğumun önemini anlatarak ebelik mesleğinde ki kriterler hakkında bilgi verdi.



Doğumun insan yaşamının en önemli olgusu olduğunu ifade eden Özbir, "Günümüzde genetik, epigenetik, fizyoloji, biyoloji, endokrinoloji, perinatal psikoloji gibi bilim dallarının kanıt temeli gibi ışığında insan yaşamının en önemli olgusunun doğum olduğu gerçeği ortaya çıktı.



İnsan hayatında oyun oynamak, cinsellik, yetişkinlik dönemlerinin temelinde dahi doğum gerçeği vardır. İnsanın hayatının şekillenme süreci kendi doğumu ile alakalıdır" diye konuştu.



Toplumu değiştirmek için doğum yöntemlerinin değiştirilmesi gerekliliğini anlatan Özbir şunları kaydetti:



"Ebeler, gebelere ne kadar destek olursa o orada kadın normal doğum korkusunu yenebilir. Kadının mahremiyeti göz önünde bulundurularak doğum odalarının o hassasiyetle düzenlenmesi gerekir.



İçeride bulunan kişiler ve sayısı çok önemlidir. Doğum yapacak kadın kendisini rahat hissetmelidir. Kadın ne oranda rahatsa bebek de o oranda rahat olacaktır. Annenin mahremiyetini açtığı bir ortamda korku ve gereksiz kişilerin varlığı salgılanması gereken oksitosin hormonunun oluşmasını da engeller.



Bu durum ise kadında korkuyu gergin kasılmaları ve doğumda oluşan ağrı düzeyini arttırır. Bu halde de anne ile birlikte çocuk strese girer ve dolaşım sisteminde beklenmedik sıkıntılar ortaya çıkar. Bu durum ise anneyi sezaryen doğuma yönlendirir." - KIRŞEHİR