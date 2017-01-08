Sağlık Turizmi Stratejik Olarak Türkiye İçin Neden Önemli?

İstanbul Medikal Termal Genel Koordinatörü Aslan Tan, sağlık turizminin stratejik olarak Türkiye için neden önemli olduğunu Wise TV'ye anlattı.



Türkiye'nin dünyanın 7. termal ülkesi olduğunun altını çizen Tan,"Çok ciddi sayıda farklı özelliklere sahip termal sularımız var. Ama buna karşılık tesisleşme arzı ciddi ölçüde değil. Talep oluşturma noktasında çok vizyoner projeler yapılamıyor. Japonya'ya baktığımız zaman kendi içinde yıllık 100 milyar $ kaplıca turizminden geliri var. Almanya sadece kaplıca turizminden 80 milyar Euro civarı gelir elde ediyor. Diğer taraftan Macaristan, Çekoslovakya, Rusya, Romanya, Bulgaristan bu ölçeklere yakın değerler elde ediyor. Düşünün Türkiye'nin tüm turizmden beklediği değerlerin 20-50 milyar $ arası bir rakam. Dolayısıyla bunun ne kadar önemli olduğunu sadece bu örnek bile yeteri kadar anlatıyor. Türkiye bu konuda çok ciddi bir rakam elde etmiyor. Çünkü kayıt dışı merdiven altı çalışmalarla bunlar bir takım söylevlerle devam ediyor. Ama Türkiye'de nitelikli tesislerin yapılmasına yönelik Sağlık Bakanlığı, Turizm Bakanlığı ve ilgili bakanlıklar gerekli desteği ve otokontrolleri gösterirse gerçek yatırımcıları her yönüyle desteklerse ben inanıyorum ki çok kısa sürede, önümüzdeki 5 yıl içinde sadece kaplıca turizminden 20 milyar $ gelir elde edilir" dedi.