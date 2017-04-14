Sağlık Turizmi'nde yıldızı parlayan ülke Türkiye

Avrupa ülkelerine göre misafirlerine yüzde 40 ila 60 oranında daha ucuz ve başarılı sağlık hizmeti sunan Türkiye'nin 2023 yılında Sağlık Turizmi gelir hedefi ise 20 milyar dolar. 2015 yılında yaklaşık 600 bin kişinin Türkiye'yi tercih ettiğini söyleyen Vizyon Grup Yönetim Kurulu Üyesi M.Talha Çizmeci, Türkiye'nin Sağlık Turizmindeki potansiyeli sayesinde rakamların her geçen gün artacağını söyledi.

Dünya ülkeleri, yenilenen Türkiye'yi tedavi noktası ve sürekli ilerleyen tıp turizmi merkezi olarak tanıyor. Türkiye; sahip olduğu üst düzey hastanelerini, termal kaynaklarını ve doğal yaşam alanlarını, sunduğu eşsiz otelcilik hizmetiyle birleştirerek hastalara ekonomik ve üst düzey imkanlar sunuyor. Ülkemizde sağlık sektöründe; mesleki açıdan donanımlı, yabancı dil bilen sağlık çalışanları tarafından hizmet verilirken seçkin sağlık destinasyonlarından olan Türkiye'de en çok başvuru alan branşlar; göz, ortopedi, diş, kardiyoloji, onkoloji, plastik&estetik cerrahi ve beyin&sinir cerrahisi olarak karşımıza çıkıyor.

Çizmeci: Türkiye, Sağlık Turizmi'nde küresel bir oyuncu

Türkiye'nin uyguladığı başarılı tedavilerle uluslararası platformda söz sahibi olduğunun altını çizen Vizyon Grubu Yönetim Kurulu Üyesi M.Talha Çizmeci, yurt dışından gelen hastalardan ziyade Türk halkının da tedavi olmak için yurt dışına artık çok nadir gittini söyledi. Sağlık Turizmi için Türkiye'yi en çok Suudi Arabistan, Irak, Almanya, Hollanda, Türki Cumhuriyetler ve diğer Ortadoğu vatandaşlarının tercih ettiğini belirten Çizmeci, "Biz 20 yılı aşkın süredir turizm sektöründe faaliyet gösteren bir firma olarak sağlık danışmanlığı alanında da tecrübeli ekibimizle en iyi hizmeti vermeyi amaçlıyoruz. Vizyon Health adı altında; Türkiye'de sağlık turizmini geliştirmeyi hedefleyen, 7/24 yurt içi ve yurt dışı hastalarımıza sağlık danışmanlığı veren, anlaşmalı hastanelerimiz ile koordinasyonu sağlayan bir medikal turizm şirketiyiz. Hastalarımızın sağlık ve konforu için medikal değerlendirmenin akabinde Türkiye'de gerçekleştirilecek olan tedavi için ulaşım, konaklama ve randevu organizasyonlarını ayarlıyoruz. Danışmanlığını yaptığımız, yurtiçi ve yurtdışı hastalarımızın memnuniyet oranı %100'dür. Hedefimiz; oluşturduğumuz bu memnuniyeti sürekli kılmaktır." dedi.

