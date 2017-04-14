Sağlık Sorunu Olan Vatandaşlara Oy Kullanabilmeleri İçin Ulaşım ve Sağlık Desteği Sağlanacak

Eskişehir Sağlık İl Müdürlüğü, evde sağlık hizmeti alan veya hastanede yatan vatandaşlara oy kullanabilmeleri için ulaşım ve sağlık desteği sağlanacağını açıkladı.



Yapılan açıklamada, "Ülkemizde gerçekleştirilecek 16 Nisan halk oylamasında oy kullanmak isteyen evde sağlık hizmeti alan veya hastanede yatan vatandaşların oy kullanımlarında yardıma ihtiyaç duymaları halinde, Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezine başvurmaları gereklidir. İhtiyacı olan hastaların 444 38 33 numaralı telefona başvuru yapmaları halinde oy kullanabilmeleri için ulaşım ve sağlık desteği sağlanacaktır" denildi. - ESKİŞEHİR