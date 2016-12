Sağlık-Sen Gümüşhane Kadın Kolları Teşkilatı Kuruldu

Gümüşhane Sağlık-Sen Şube Başkanlığı bünyesinde Kadın Kolları teşkilatı kuruldu. Dilber Selina Sünnetçi'nin başkanı olduğu kadın kolları ilk toplantısını gerçekleştirdi.



Memur-Sen konfederasyonunun Belediye Hizmet Binası 5.katındaki temsilciliğinde basın açıklaması yapan Gümüşhane Sağlık-Sen Kadın Kolları Başkanı Dilber Selina Sünnetçi, Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı durumlarda çalışan personelin büyük bir oranını kadınların oluşturduğunu hatırlattı.



Üyelerinin yüzde 63'ü kadınlardan oluşan Gümüşhane Sağlık-Sen'in her anlamda yürüttüğü sendikacılık anlayışını kurduğu Kadın Kolları teşkilatıyla taçlandırdığını kaydeden Sünnetçi, "Son dönemde kadınlarımızın sendikal faaliyetlerin içerisinde olma ve katkı sunma arzusunu gören sendikamız Kadın Kolları'nı kurarak kadın üyelerine verdiği değeri birkez daha ortaya koymuştur" dedi.



Amaçlarının kadın üyelerin her sorunuyla daha yakından ilgilenmek, kendileriyle her zaman birebir iletişim halinde olarak sendikal aidiyetlik duygusunu güçlendirmek, var olan sorunları Sağlık-Sen yönetimiyle istişare ederek çözüme kavuşturmak, yapılan çalışmalara kadın elinin değmesine katkıda bulunmak olduğunu ifade eden Sünnetçi, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.



Memur-Sen Gümüşhane İl Başkanı Musa Uncu da 1995 yılında kurulan Sağlık-Sen'in kadın kollarının 55 ilde kurulduğunu hatırlatarak, Gümüşhane Sağlık-Sen Kadın Kolları'nın geç te olsa kurulduğunu söyledi. Sağlık-Sen'in üye sayısının büyük bir kısmını kadınların oluşturduğunu belirten Uncu, "Ben inanıyorum ki kurulan Kadın Kolları teşkilatı en iyi şekilde hem sendikamızı hem de ilimizin önemli sosyal sorunlarına parmak basacak, bunları her ortamda dile getirecektir" dedi.



Uncu, Sağlık-Sen Kadın Kollarının Gümüşhane'deki her etkinlikte, toplumu ilgilendiren bütün konularda aktif olarak görev alacaklarını belirterek, bundan sonraki çalışmalarında başarı diledi.



Sağlık-Sen Gümüşhane Şube Başkanı Yunus Yılmaz ise yaklaşık 21 yıldır hizmet veren sendika bünyesinde 55 ilde Kadın Kolları Başkanlığı olduğunu, Gümüşhane'de de yeni kurulduğunu söyledi.



Sünnetçi başkanlığında kurulan Kadın Kolları teşkilatı yönetim kurunda Dilek Tokmak, Gülcihan Aslan, Hamiyet Yağlıdere ve Nagehan Ciğerci yer aldı.



Toplam 920 üyesi olan Gümüşhane Sağlık-Sen şubesindeki 580 kadın üyeyi temsilen çalışmalarına başlayan Kadın Kolları teşkilatı önümüzdeki günlerde çeşitli etkinlikler düzenleyecek. - GÜMÜŞHANE