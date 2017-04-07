Sağlık Sen Genel Başkanı Metin Memiş: "Artık Bu Gömlek Bu Millete Dar Geliyor"
Sağlık Sen Genel Başkanı Metin Memiş: "Artık bu gömlek bu millete dar geliyor"TOKAT - Sağlık Sen Genel Başkanı Metin Memiş, artık bu gömleğin bu millete dar geldiğini ifade ederek, "Artık bu millet kendi kaderini kendisi belirleyecek.
Sağlık Sen Genel Başkanı Metin Memiş: "Artık bu gömlek bu millete dar geliyor"
TOKAT - Sağlık Sen Genel Başkanı Metin Memiş, artık bu gömleğin bu millete dar geldiğini ifade ederek, "Artık bu millet kendi kaderini kendisi belirleyecek. Onun için Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile birlikte bu ülkede milletimiz kararını verdi. Artık ben irademe sahip çıkacağım dedi" dedi.
26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı'nda düzenlenen "Memur-Sen'e Davet Tercihimiz Evet" konulu programa sendika üyeleri yoğun ilgi gösterdi. Konuşmasına İdlib'e düzenlenen kimyasal silah saldırı olayını ve bu olaya sessiz kalanları lanetleyerek başlayan Memiş, tepkisini dile getirdi. Referandum sürecine değinen Memiş, önümüzde çok önemli bir süreç olduğunu belirterek, "Bu süreç Türkiye'nin var olma yeniden güçlü bir Türkiye olma süreci. Bu süreci maalesef birileri daha doğrusu hayır cephesi yalan yanlış cümlelerle sulandırmaya çalışıyor. "Evet dersek tek adamlık olur" diyorlar. Değerli kardeşlerim 93 yıllık Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 65 hükümet değişmiş. Bir buçuk yılda bir hükümet değişmiş. Afrika'da sordum sizde kaç yılda bir hükümet değişir diye, 6 ayda bir değişir dediler. Yani Türkiye mevcut parlamenter sistemle Afrika liginde hükümet kuran bir ülke konumunda aslında. ABD 240 yıllık tarihinde 45. Başkanını seçti. Güçlendirilmiş Cumhurbaşkanlığı sistemi Amerika'ya, Avrupa'ya, Güney Kore'ye uyuyor Türkiye'ye uymuyor. Aslında bize; 'biz size bir gömlek biçeriz, bu gömleği biz dikeriz sizde bizim diktiğimiz gömleği giymek zorundasınız' diyorlar. Ama artık bu gömlek bu millete dar geliyor. Artık bu millet kendi kaderini kendisi belirleyecek. Onun için Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile birlikte bu ülkede milletimiz kararını verdi. Artık ben irademe sahip çıkacağım dedi" diye konuştu.
Başkan Memiş konuşma yaparken bir vatandaşın "Acil Tıp Teknisyenleri 3 bin atama istiyor, 112 ATT" yazılı pankartı dikkat çekti.
Programa AK Parti Tokat Milletvekili Celil Göçer, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Birlik Haber Sen Genel Başkanı Ömer Budak, Sağlık Sen Tokat Şubesi Başkanı Suat Mantar ile çok sayıda sendika üyesi ile davetliler katıldı.