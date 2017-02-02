Sağlık-Sen Genel Başkanı Memiş: "Ülkemiz Üzerinde Oynanan Oyunları Çok İyi Hatırlayalım"

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Türkiye üzerinde oynanan oyunların çok iyi hatırlanması gerektiğini söyledi.



Kırşehir'de Sağlık-Sen Temsilciliğine ziyarette bulunan Metin Memiş, "Özellikle cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde ülkemiz üzerinde oynanan oyunları çok iyi hatırlayalım. Gezi eylemleri ile birlikte ülkeyi tarumar etmeye çalıştılar" dedi. Milletin feraseti ile ülkenin tarumar edilmesine izin verilmediğini belirten Sağlık-Sen Genel Başkanı Memiş şöyle konuştu:



"Ok Meydanı'nda başlattıkları Berkin Elvan olayı ile birlikte bir mezhep çatışması başlatmak istediler. Milletimiz ise buna müsaade etmedi. 17-25 Aralık'ta FETÖ'nün yargı mensupları aracılığı ile yargı darbesi yapmaya çalıştılar. Yolsuzluk teranesi okudular. Allah'a hamd olsun, bu da tutmadı. Çok oyunlar oynandı. Bu süreçte hedef, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde halkın iradesinin ortaya konulmasına müsaade etmemekti. Allah'a hamd olsun Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile beraber Türkiye'de yeni bir dönem başladı demiştik. 15 Temmuz'la birlikte Türkiye'nin asıl yeni dönemi başlamıştı. Referandum süreci ile birlikte de bu ülke üzerinde oyun oynayanların tuzaklarının bozulması için, bu ülkeyi bölmek isteyenlere müsaade etmemek için, darbelerin yok edilmesi için, darbeci zihniyetin ortadan kaldırılması için içimizde yuvalanan şer güçlerin ortadan kaldırılıp bertaraf edilmesi için referandum sürecinde 'evet' diyeceğiz."



FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Sağlık-Sen Kırşehir Temsilcisi adına da üzüldüklerini ifade eden Memiş, "Biz her dönem bedel ödeyen bir sendikayız. Meydanlara inin talimatı verdiğimizde yerine getiren teşkilatımız bedel ödeyenler olarak bizlere de bedel ödettirmek istediler. Abdestimizden de, namazımızdan da şüphemiz yok. Devletimizin adaletine güvenimiz sonsuz" diye konuştu. - KIRŞEHİR