Sağlık-Sen Genel Başkanı Memiş Hakkari'de

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, referandum da 'evet' diyeceklerini söyledi.



Sağlık-Sen Hakkari Şube Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen divan toplantısına Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Hakkari İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara, Sağlık-Sen Şube Başkanı Veysel Çiftçi, bazı kurum amirleri ve Sağlık-Sen ile Memur-Sen'e bağlı üyeler katıldı. Sağlık-Sen Hakkari Şube Başkanı Veysel Çiftçi'nin açılış konuşmasının ardından kürsüye çıkan Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, sendikacılığı ülke ve millet için yaptıklarını belirterek, son günlerde yaşanan tartışmaları da bu anlayış içinde değerlendirdiklerini kaydetti. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara'da yaşananlara tanık olduğunu ve orada yaşanılanları anlatan Memiş, Memur-Sen ailesi olarak Türkiye genelinde başlatmış oldukları referandum süreciyle alakalı 1 milyon 111 bin 111 üye ile tercihlerinin 'evet' olacağını söyledi.



Toplantı, plaket töreni ve verilen yemeğin ardından son buldu. - HAKKARİ