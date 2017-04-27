Sağlık-Sen Genel Başkanı Memiş Açıklaması

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, "Lisans tamamlama hakkı kazanan bazı bölümlerin YÖK tarafından üst öğrenim sayılmamasından dolayı 50 binden fazla sağlık çalışanının yaşadığı mağduriyet, Sağlık-Sen'in talebi ve bir üyesinin YÖK'e başvurusuyla sona erdi." ifadesini kullandı.



Memiş, yaptığı yazılı açıklamada, sendikanın talebiyle lisans tamamlama hakkına kavuşan sağlık çalışanlarının şimdi de üst öğrenim çilesinin bittiğini belirtti.



"Lisans tamamlama hakkı kazanan bazı bölümlerin YÖK tarafından üst öğrenim sayılmamasından dolayı 50 binden fazla sağlık çalışanının yaşadığı mağduriyet, Sağlık-Sen'in talebi ve bir üyesinin YÖK'e başvurusuyla sona erdi." bilgisini veren Memiş, YÖK'ün kararından sonra, Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle görüşme yaptığını ve üst öğrenim sayılan bölümlere ait güncel listenin en kısa sürede yayınlanmasını talep ettiğini kaydetti.



Bakanlık yetkililerinin de "en kısa sürede bu listenin yayınlanacağını" söylediğine işaret eden Memiş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Lisans tamamlama, sağlık çalışanlarına yönelik sendikamızın elde ettiği büyük bir kazanımdı. Sadece bir meslek grubuna yönelik yasa çıkarılarak lisans tamamlama hakkı verildi. Ancak YÖK, sağlıkla ilgili olmasına rağmen lisansı tamamlanan bazı bölümleri sağlığın üst öğrenimi olarak saymadı. Bu da çok sayıda mağduriyete yol açtı. Sendika olarak gerek YÖK, gerekse Sağlık Bakanlığı nezdinde bu sorunun çözülmesi için yoğun bir çaba yürüttük. Son olarak bir üyemiz de YÖK'e sorunun çözümünü isteyen bir yazı yazdı. YÖK de birçok mağduriyeti bitirecek bir cevap gönderdi."



Halen lisans tamamlama hakkı verilmesine rağmen üst öğrenim sayılmayan bölümlerin bulunduğunu bildiren Memiş, buna ilişkin mücadeleyi de sürdüreceklerini belirtti.



Memiş, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmet, Biyoloji, Besleme ve Diyetetik, Gerontoloji, Ebelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ergoterapi, Hemşirelik, Odyoloji, Dil ve Konuşma Terapisi ve Perfüzyon bölümlerinin sağlığın bir üst öğrenimi sayıldığını da kaydetti.