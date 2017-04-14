Sağlık-Sen Genel Başkanı Memiş Açıklaması

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin, "Referandum sonrasında 'evet' oylarının güçlü şekilde çıkmasıyla yepyeni bir Türkiye dönemi başlayacak." dedi.



Eskişehir'de Arifiye Mahallesi İkieylül Caddesi'nde kurulu "evet" ve "hayır" çadırlarını ziyaret eden Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 16 Nisan'daki halk oylamasının önemine işaret etti.



Memur-Sen tarafından ülkenin 81 ilinde yaklaşık 100 ilçede 300'den fazla toplantı düzenlenerek "neden evet denilmesi gerektiğinin" anlatıldığını belirten Memiş, şunları kaydetti:



"Tek adamlık diyenlere şunu söylüyoruz, halkın yüzde 51'inin oyuyla seçilen kişi tek adam olamaz. 15 Temmuz ruhunu anlayamayanlar, bu tek adamlık konusunu ortaya koyarak, söz konusu ruhu bilmediklerini gösteriyor. Türkiye açısından çok önemli bir süreçteyiz. Bu mesele ülke ve çocuklarımızın geleceği meselesidir. Referandum sonrasında 'evet' oylarının güçlü şekilde çıkmasıyla yepyeni bir Türkiye dönemi başlayacak."



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Balıkesir'deki programları kapsamında ziyaret ettiği Bandırma'daki 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığında törenle karşılanmasına değinen Memiş, "Cumhuriyet tarihinde ilk defa anamuhalefet partisi liderini asker, selamla karşılıyor. Bu millet, 15 Temmuz gecesinde bir duruş göstererek, FETÖ'cü, darbeci alçaklara karşı durdu. Bu ülkede, bu milletin üzerinde kim vesayet kurmaya çalışıyorsa, ona karşı bu millet yine ayaktadır. Artık bu millete kimse vesayet uygulamayacak." ifadelerini kullandı.