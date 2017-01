Sağlık-Sen Genel Başkanı Memiş Açıklaması

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, "Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet uygulayanların tutuklu yargılanmasına yönelik yasa çıktı, ancak uygulanmıyor. Bunu sağlayacak düzenlemeler bir an önce hayata geçmelidir. Şiddet uygulayanlar, mutlaka hapisle cezalandırılsın." ifadesini kullandı.



Sağlık-Sen Genel Başkanı Memiş, yaptığı yazılı açıklamada, sağlıkta şiddette bıçağın boğaza dayandığını, konunun acil olarak çözülmesi gerektiğini belirtti.



Bursa'nın Karacabey ilçesinde Devlet Hastanesinde bir hasta yakınının, sağlık çalışanını rehin alarak boğazına bıçak dayadığını anımsatan Memiş, bu gidişata "dur" denilmesini istedi.



Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı önleyici ve caydırıcı her türlü tedbirin bir an önce alınması gerektiğini vurgulayan Memiş, şöyle devam etti:



"Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet uygulayanların tutuklu yargılanmasına yönelik yasa çıktı, ancak uygulanmıyor. Bunu sağlayacak düzenlemeler bir an önce hayata geçmelidir. Şiddet uygulayanlar, mutlaka hapisle cezalandırılsın. Bunun yanı sıra sağlıkta şiddet uygulayanların sağlık harcamaları belirli bir süre SGK tarafından karşılanmasın. Ayrıca şiddet uygulayan kişiler, sağlık hizmetlerinden faydalanırken, kolluk kuvvetleri ya da güvenlik birimlerinin gözetiminde tutulsun."



"Fiziki şartlar düzenlenmeli"



Memiş, sağlık kurumlarının kapılarda güvenlik önlemlerinin alınmasını, fiziki şartların güvenliği sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirtti.



Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın da şiddete karşı tavrını desteklediklerini ifade eden Memiş, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Sayın Bakanımız şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarına sahip çıkmaktadır. Şiddetin önlenmesine yönelik sözleriyle kamuoyunun dikkatini çekmektedir. Duyarlılığından dolayı teşekkür ediyoruz. Bunun yanında yasal düzenlemelerin hayata geçmesi için de gerekli adımların atılması gerekiyor."



Sağlık-Sen'in şiddetin önlenmesine yönelik bir çok çalışma yaptığını da belirten Memiş, şiddet uygulayanların tutuklu yargılanmasının önünü açan yasa değişikliğinin kendilerinin öncülüğünde hayata geçtiğini vurguladı.



Memiş, şiddet sona erene kadar mücadele edeceklerini de aktararak, vatandaşlardan sağlık çalışanlarına sahip çıkmalarını isteyerek, şunları kaydetti:



"Şiddet gören sağlık çalışanları bizim insanlarımız. Evlerimizin fertleri. Şiddete karşı mücadelede sağlık çalışanlarının yanında olun, şiddet uygulayanlara karşı çıkın ve tepki gösterin. Şiddetin önlenmesindeki önemli unsurlarından birisi de toplumsal duyarlılıktır."