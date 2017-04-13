Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Örnek Açıklaması

Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Örnek, "Milletin iradesi varsa, milletin iradesinin yanında dimdik duran uzun adamlar varsa, millet varsa gerisi teferruattır. Biz milletin iradesinin yanında duracağız. 16 Nisan'da da bizim irademiz net, biz 15 Temmuz'un nöbetçisi, 16 Nisan'ın evetçisiyiz." dedi.



Örnek, kentteki bir otelin toplantı salonunda düzenlenen "Sağlık-Sen'e davet, tercihimiz evet" programındaki konuşmasında, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasının önemine işaret etti.



Türkiye tarihinde darbelerin milletin milli ve manevi değerleri üzerinden silindir gibi geçtiğini dile getiren Örnek, "O günlerde sahaya hakim sivil toplum örgütlerine baktığımızda, o günkü sendikacılar da darbecilerle birlikte hareket ediyorlardı. Sivil toplum örgütleri ne kadar güçlü olursa demokrasi o kadar güçlü olur. Biz e-muhtıra, gezi olayları ve 17-25 Aralık olaylarında Memur-Sen olarak sahalardaydık ve başarılı olamadılar." diye konuştu.



15 Temmuz gecesi Çanakkale ruhunun milletin damarlarında tekrar uyandığını ve milletin zaferiyle sonuçlandığını söyleyen Örnek, "O gece 249 şehidimiz ve birçok yaralımız, gazimiz var. Milletin kendi silahıyla, kendi tankıyla, kendi uçağıyla kendine doğrulmuş silahlarla yaşanan bu gece karanlık bir geceydi. Ancak milletin uyanışı, milletin Çanakkale ruhunun tekrar damarlarında canlanması açısından çok harika bir geceydi ve bizim neslimizin de artık bir destanı var. Çok şükür o gece aldığımız mesajla talimat bekleyen bir er gibi sahalara indik ve millet böyle bir zafere imza attı." ifadesini kullandı.



Milletin iradesi açısından Türkiye'nin önemli bir noktada olduğuna dikkati çeken Örnek, şöyle konuştu:



"İnşallah 16 Nisan dönemecini de çok güzel başarılarla atlatacağız. Birileri diyorlar ki, Memur-Sen, Sağlık-Sen ne için bu kadar siyasete giriyor. 15 Temmuz'a geri döndüğümüzde, hainler o gece başarılı olsalardı bugün bunları konuşamıyor olacaktık. Bugün milletin iradesiyle ilgili konuşamıyor olacaktık. Yani Sağlık-Sen ve Memur-Sen diyor ki, milletin iradesi varsa, milletin iradesinin yanında dimdik duran uzun adamlar varsa, millet varsa gerisi teferruattır. Biz milletin iradesinin yanında duracağız. 16 Nisan'da da bizim irademiz net, biz 15 Temmuz'un nöbetçisi, 16 Nisan'ın evetçisiyiz."



Türkiye tarihinde Adnan Menderes, Turgut Özal ve Recep Tayip Erdoğan döneminde istikrarın yakalandığını ifade eden Örnek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bizim en çok önemsediğimiz istikrardır. Biliyoruz ki istikrarsız dönemlerin, bu koalisyon hükümetlerinin en büyük kaybedeni çalışanlar. Bir gecede yükselen faizler, aldığımız zamların pul olduğu günleri hiçbirimiz unutmadık. O yüzden de istikrar için, istikbal ve istiklal için evet diyoruz. Son dönemde Cumhuriyet tarihinin şu ana kadar icraatlarının tamamından daha fazla icraat yapıldı. Biz bu istikrarın devam etmesini istediğimiz için evet diyoruz. Ayrıca mazlum coğrafyalarda bizim geleceğimiz için dua eden ümmet için evet diyoruz."