Sağlık-Sen'den Referandum Değerlendirmesi

Sağlık-Sen Sivas Şube Başkanı Efe Zileli halk oylamasında 'evet' çıkmasıyla ilgili olarak,"Yeni Türkiye'nin inşasına oy veren milletimize teşekkür ediyoruz"dedi.



Zileli sendika binasında yaptığı açıklamada,"16 Nisan günü gerçekleşen referandum sonucu milletimiz Türkiye'nin öze dönüşüne, geleceğe doğru kararlı yürüyüşüne, güvene ve istikrar perspektifiyle yükselişe hız kazandıracak anaya değişikliğine 'evet' demiş onay vermiştir. Milletimizin onayı teorik çerçevesiyle iki asırlık anayasal hükümlere dayalı pratik zeminiyle 60 yıllık tarihe sahip vesayet düzeneğinin bütün görünümleri ve birikimiyle yıkılmasını, vesayet düzeneğinin kurulmasına zemin oluşturan parlamenter hükümet sisteminin yerine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini en kısa sürede ve bütün yönleriyle kurulmasını kapsamaktadır. Milletimiz refarandum sürecinde sandık aşamasında ve sonucun açıklanması sonrasında aklı selime dayalı tavırlarıyla demokratik olgunluğunu sandığa gitme oranıyla demokrasinin asli öznesi ve siyasal iradenin mutlaka sahibi olduğunu vesayeti bitirme noktasındaki kararlılığıyla yeni, büyük ve güçlü Türkiye hedefindeki öncü sorumluluğunu bir kez daha tescillemiştir. Hiç kimse ama hiç kimse milletin kararını yanlış yorumlama ve kararlılığına duyarsız kalma hatasına düşmemelidir. Türkiye'deki her kesim, her kurum, her parti, her sivil örgüt bu karara sadece saygı duymamalı, milletin iradesinin gereklerini yapmak konusunda referandumda tercihi ne olursa olsun sorumluluk almak heyecanını, birikimini bütün samimiyetiyle ortaya koyacağına da milletin huzurunda deklare etmelidir"dedi.



Türkiye'nin herkese ait olduğu bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Zileli,"Türkiye'yi prangalarından, küresel operasyonlardan arındırmanın heyecanıyla azmi ve kararlılığıyla sorumluluk alan, ülkemizin kırılma anlarının tamamında gövdesini taşın altına koyan 15 Temmuz'da meydanlarda ihanetin karşısında bir kale gibi duran 16 Nisan referandumu için Türkiye'nin her karışında vesayetin bitmesi Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu sisteme geçmesi için ter akıtan büyük Memur-Sen ailesinin bütün mensuplarına aynı duygu, düşünce ve kararlılıkla yola revan olan paydaş sivil toplum kuruluşlarına, bütün siyasi partilere ve bu değişikliğin gündeme ve milletin önüne getirilmesine liderlik eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu. - SİVAS