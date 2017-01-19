Sağlık-Sen'den Bursa'daki Rehin Alma Olayına Tepki

Bursa'nın Karacabey ilçesinde sağlık görevlisinin rehin alınma olayına Sağlık-Sen Bursa Şube Başkanlığı'ndan tepki geldi. Şube Başkanı Yünkül, "Bugün yaşanan bu şiddeti gerçekleştiren kişinin adli makamlarca serbest bırakıldığı duyduk. Bu bizleri ve sağlık çalışanlarını üzmüş aynı zamanda tedirgin etmiştir" dedi.



Sağlık çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen şiddetin son örneklerinden biri Bursa'da yaşandı. Önceki gece Bursa'nın Karacabey ilçesindeki devlet hastanesinde bir hasta yakını, gece çocuğu rahatsızlandığı gerekçesiyle acil servise gelerek, çocuk doktorunun tedaviyi gerçekleştirmesini istedi. Acil servis görevlilerinin çocuk doktoru bulunmadığını söylemesi üzerine hastaneden ayrılan ancak bir süre sonra bıçakla hastaneye dönen hasta yakını acil serviste görevli Acil Tıp Teknisyeni Onurhan Özpirişici'nin boğazına bıçak dayayarak rehin aldı ve "Eğer o doktor buraya gelmezse bunun boğazını keseceğim, öldüreceğim" diyerek tehditler savurdu.



"Şiddete karşı caydırıcı tedbirlerin ele alınması elzemdir"



Olay sonrası Karacabey Devlet Hastanesine giden Sağlık-Sen Bursa Şube Başkanı Gökhan Yünkül, olay hakkında hastane yetkililerinden bilgi aldıktan mağdur Onurhan Özpirişici, hastane yönetimi ve diğer sağlık personeline geçmiş olsun dileklerini iletti. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Yünkül, "Bugün yaşanılan bu şiddet olayını öncelikle kınıyor ve herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmamasını teselli olarak kabul ediyoruz. Bugün burada yaşanılan olay sebep ve sonuçları açısından ciddiyetle ele alınmalıdır. Şiddete karşı caydırıcı tedbirlerin ele alınması elzemdir. Sağlık tesislerinin güvenlik tedbirlerini yeniden gözden geçirmesini ve sağlık tesislerine kesici, delici ve silahla girilmesinin önüne geçilmelidir. Bugün yaşanan bu şiddeti gerçekleştiren kişinin adli makamlarca serbest bırakıldığı duyduk. Bu bizleri ve sağlık çalışanlarını üzmüş aynı zamanda tedirgin etmiştir. Şiddetten beslenen bu kişilerin serbest kalması, benzer vakıaların gerçekleşmesini teşvik etmektedir. Şiddetin karşılığı bu kadar ucuz olmamalıdır. Bir yaptırım uygulanması için illa ölmek ya da yaralanmak mı gerekiyor? Bu konuda adli makamları daha duyarlı olmaya çağırıyoruz" dedi. - BURSA