Sağlık Sen Başkanı Özdemir'den 'Nöbet Usulsüzlüğü' Haberine Tepki

Sağlık Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, Ödemiş Devlet Hastanesi'nde Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Vakkas Kara hakkında basında çıkan 'nöbet usulsüzlüğü' başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını savundu. Özdemir, "Bu yayın tamamen sendika başkan yardımcımızı ve dolayısıyla sendikamızı karalayan ve malum sendika tarafından servis edilen kasıtlı bir haberdir" dedi.



Başkan Özdemir konuyla ilgili "Vakkas Kara, müdür yardımcısı olmadan önce görev yaptığı hastanede acil servis servisinde sağlık memuru olarak çalışmaktadır. Bahsedilen konuda Sn.Kara hastanenin süpervisör ve acil ambulans sevki için icap nöbeti de tutmaktadır.Habere konu olan süpervisör nöbetleri, Sn. Kara tarafından değil, hastane sağlık bakım hizmetleri müdürü tarafından yazılmakta olup, icap nöbetleri de acil sorumlusu veya görevlendirdiği kişi tarafından yazılmaktadır. İlgili hastanede, Kasım ve Aralık 2016 aylarında 2 icap nöbeti çakışmış, çakışan nöbetler için idareye nöbet değişiklik formu verilmiş olmasına ve farklı günlerde çakışan nöbetler tutulmuş olmasına rağmen, hastane idaresi tarafından sevhen, hastane kayıtlarında bu yönde bir düzeltme yapılmadığından nöbetler kağıt üstünde çakışmış gibi gözükmüştür.Yaşanan hadise bundan ibaret olup, Sn. Kara'nın, tüm bu yaşananlarda kötü niyeti veya kastı söz konusu değildir.Diğer yandan, kağıt üzerinde çakışmış gibi gözüken icap ve nöbet ücretleri toplamı, iddia edildiği gibi, 240 saat karşılığı değil, sadece 40 saatlik nöbet karşılığıdır ki bu bedel de sadece ve sadece 290,13 TL.'dir" diye konuştu.



"Yasal yollara başvuracağız"



Sağlık Sen olarak çalışanların hak ve sorumluğunu gözeten ve aynı zamanda sağlıkçıların hakkını koruyan kimliğe sahip bir sendika olduklarını ifade eden Özdemir, "Malum sendika, İzmir il genel yetkisini kaydettiğini anlayınca maalesef günlük psikolojik manevralarla, gerçeği yansıtmayan iddialarla ve çamur at izi kalsın mantığıyla, son çırpınışlarını sergilemekte ve sağlık çalışanlarının sorunlarıyla ilgilenmek yerine, insanları karalayarak sendikal faaliyet gösterme çabası içine girmiştir. Yukarıda belirtildiği üzere, Sn. Kara ile ilgili iddialar gerçeği yansıtmamakta olup, bu iddialar üzerinden Sn. Kara'yı ve sendikamızı lekelemeye çalışan ve çalışacak kişi ve kurumlar hakkında sendikamız tarafından gerekli yasal yollara da başvurulacağının da bilinmesi gerekmektedir" dedi. - İZMİR