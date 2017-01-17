Sağlık sektöründe 'giyilebilir teknoloji' devrim yaratmaya hazırlanıyor



Sağlık alanında giyilebilir teknolojiler, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de gündeminde. Özellikle 2014 yılından itibaren akıllı giyilebilir teknoloji ürünleri, hızla gelişim göstererek üretici firmalara büyük karlar sağlarken, kullanıcıların da hayatını oldukça kolaylaştırıyor. Ve küresel ölçekte giyilebilir tıbbi cihaz pazarının 2022 yılına kadar 27,8 milyar dolar hacme ulaşacağı tahmin ediliyor.

Basit fitness cihazlarından, adım sayma cihazlarına, kan basıncı görme niteliği ve vücut sıcaklığı gibi temel verileri ölçebilen karmaşık cihazlardan mobil uyumlu işitme cihazlarına kadar birçok heyecan verici ürününe ev sahipliği yapacak olan fuar, sağlık teknolojileri pazarın geleceğin gözler önüne seriyor.

Giyilebilir teknolojideki son yenilikler için EXPOMED…

Sağlık sektöründeki giyilebilir teknoloji ürünlerinin günlük hayatımız için kolay ve etkili çözümler sunduğunu söyleyen REED TÜYAP Genel Müdür Ali Muharremoğlu, hareketsiz yaşamdan kaynaklanan hastalıkların yeni nesil teknoloji sayesinde daha kolay kontrol altına alınabileceğini belirtti. Bu bilinç ışında EXPOMED Fuarı'nda 20'den fazla markanın giyilebilir teknoloji ürünleriyle yer alacağını aktaran Muharremoğlu, fuarın, insanların yaşam kalitesine artırmak için çalıştığını ve bu bakış açısına sahip firmalarla yol haritası çizdikleri söyledi.

Muharremoğlu, "Günümüzde birkaç farklı kategoriye ayrılan giyilebilen teknoloji ürünleri farklı amaçlarla kullanılabilmektedir. Bu da sektörün çok yönlü büyümesine olanak tanımaktadır. Bu bilinç ışığında EXPOMED olarak, giyilebilir teknoloji pazarına hitap eden birden çok markaya fuarımızda yer veriyoruz. Fitness cihazlarından akıllı saatlere, kan basıncı görme niteliği ve vücut sıcaklığı gibi temel verileri ölçebilen karmaşık cihazlardan mobil uyumlu işitme cihazlarına kadar birçok heyecan verici ürününe ev sahipliği yapmanın heyecanı içindeyiz" dedi.