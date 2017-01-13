Sağlık profesyonelleri buluşmak gün sayıyor

Avrasya Bölgesi'nin ve Türkiye'nin en büyük medikal fuarı olan EXPOMED, 50 ülkeden 1100'ün üzerinde marka ve marka temsilciliğine ev sahipliği yapmaya hazırlanırken; fuar, sağlık sektöründeki en yeni teknolojilerin, AR-GE ve inovasyon harikası ürünlerin sergileneceği bir platform olarak öne çıkacak.

REED TÜYAP, Avrasya Bölgesi'nin ve Türkiye'nin medikal alandaki en önemli buluşma platformu olan EXPOMED Fuarı'na 24. kez ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Fuar, bu yıl ilk defa üç ana gruba ayrıldı

Bu yıl 30 Mart-2 Nisan 2017 tarihleri arasında kapılarını sektör profesyonellerine ve ziyaretçilerine açacak olan EXPOMED, 4 gün boyunca sağlık sektöründeki en yeni teknolojilerin, AR-GE ve inovasyon harikası ürünlerin sergileneceği bir platform olarak göze çarpıyor. 50 ülkeden 1100'ün üzerinde katılımcı firmayı aynı çatı altında buluşturacak olan fuar kapsamında bu yıl ilkler yaşanacak. 2017 yılında 3 temel ürün grubuna göre salonlarını ayıran fuarda ziyaretçiler, aradıkları ürünleri ilgili salonlarda kolayca bulabilecek. Ortopedi ve Sarf Malzemeleri 7-8 ve 9'uncu salonda, Elektro Medikal Ekipman ve Medikal Teknoloji ürünleri 3 ve 4'üncü salonunda yer alırken Hastane Yapı ve Tıbbi Tesis Yönetimi ise 2'inci salonda ziyaretçilerini bekleyecek.

Öte yandan, yerli ve yabancı sektör profesyonellerini bir araya getirme hedefiyle gerçekleştirilen fuar, dünyanın farklı noktalarında İstanbul'a gelecek olan alım heyetlerine de buluşma noktası olmayı amaçlıyor.

"Her yıl güçlenerek büyüyoruz"

EXPOMED fuarının geçtiğimiz 23 yıl boyunca medikal sektör profesyonelleri tarafından ziyaret edildiğini söyleyen REED TÜYAP Genel Müdürü Ali Muharremoğlu, "Nitelikli alıcıları her sene kendine çeken fuar, İstanbul'u 4 gün boyunca medikal sektörün kalbi haline getiriyor. 2016 senesinde fuara 40 ülkeden 929 firma ve firma temsilciliği katılırken, fuar, 86 ülkeden 4.345'i yabancı olmak üzere toplam 32.557 sektör profesyoneli tarafından ziyaret edildi. Bu rakamlar bizim ne kadar doğru bir yolda olduğumuzun kanıtı niteliğinde. Öte yandan her yıl olduğu gibi bu yıl da EXPOMED Fuarı'nda yatırım ihtiyaçlarını karşılayacak, en son teknoloji ile donatılmış ürünleri sergileyeceğiz. Bu yıl hedefimiz, alıcı ve satıcıların bir araya geldiği yeni pazar fırsatları sağlayan ticari platform olmanın yanında bilim çevrelerini de harekete geçirerek fuara bilimsel bir boyut da kazandırmak" dedi.

