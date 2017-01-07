Sağlık Personeli Msb'ye Ait Kadrolarda Görevlendirilebilecek

OHAL kapsamında yayımlanan 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Milli Savunma Bakanlığı'na ait kadrolarda ihtiyaç duyulması halinde, öğretim üyeleri ile diğer sağlık personeli Sağlık Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurulu tarafından görevlendirilebilecek.



Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 680 sayılı KHK ile Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait kadrolarda ihtiyaç duyulması halinde, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında veya üniversite hastanelerinde görevli öğretim üyeleri ile diğer sağlık personeli, Sağlık Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurulu tarafından görevlendirilebilecek.



Bu şekilde görevlendirilen öğretim üyesi, uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip ve diş tabiplerine de döner sermaye ödemeleri dikkate alınmak suretiyle, sağlık hizmetleri tazminatı ödenecek.



Görevlendirileceklere ödenecek sağlık hizmetleri tazminatına ilişkin hususlar ise sağlık hizmetleri tazminatının oranları ile usul ve esasları, personelin rütbesi, unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, görev yeri ve özellikleri, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ve mesleki uygulamaları ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi hizmete katkı unsurları esas alınarak, Genelkurmay Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri alınarak, Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek.