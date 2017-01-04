Sağlık Müdürü Tekin'e Teşekkür Ziyareti

Muğla'nın Menteşe İlçesi Dokuzçam Mahallesinde oturan Gonca Gümüş, elektrikli testereye kaptırdığı parmaklarının tekrar yerine dikilmesinde büyük gayret gösteren Muğla Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin'e eşi, babası, Sağlık-Sen Şube Başkanı Yusuf Dural ve Ak Parti İl Başkan Yardımcısı İbrahim Uğurlu ile birlikte teşekkür ziyaretinde bulundu.



Edinilen bilgiye göre, eşi Onur Gümüş elektrikli testere ile çalışırken eli ile perde yaptığı sırada Gonca Gümüş sağ elini testereye kaptırdı. Üç parmağı kopan Gümüş'ün ailesi Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. Mikrocerrahi uzmanı tarafından parmakların yerine dikilecek olması nedeniyle çevre illerdeki hastaneler araştırılmaya başlandı. Çevre illerdeki kamu hastanelerinde yer bulunamayınca İzmir'deki özel bir hastane üç parmağın dikilmesi için yaklaşık 70 bin TL ücret istedi.



Olayı duyan Sağlık-Sen Muğla Şube Başkanı Yusuf Dural ve AK Parti İl Başkan Yardımcısı İbrahim Dural, aileye yardımcı olmak için Sağlık Müdürü Cihan Tekin ile görüştü.



Muğla Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile görüşme yaparak aileye İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Mikroc errahi uzmanı bir doktorun ameliyattan yeni çıkmasına rağmen hastanın aciliyeti göz önüne alınarak tekrar ameliyata girebileceğini belirtmesi üzerine Gümüş İzmir'e sevk edildi. İl Sağlık Müdürü Tekin, bu tür vakaların süresinin çok önemli olduğunu belirterek, "Parmak koptuktan sonra 6 saatlik bir süre var. Bu süreyi de göz önüne alarak ivedi olarak çevre illerdeki hastaneleri araştırdık. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir meslektaşımız 6 saatlik bir ameliyattan çıkmasına rağmen hastamızı kabul etti" dedi.



Gonca Gümüş hastaneye sevkinin ardından hemen acil müdahale için ameliyata alında. 2. Gün tekrar ameliyata alınan ve 3,5 saat süren bir cerrahi müdahalenin ardından hastanın parmakları tekrar yerine dikildi. İl sağlık müdürü Dr. Cihan Tekin'in yaşanan süreci mesai dışında olmasına rağmen çok iyi bir organizasyon ile çözdüğünü belirten Sağlık-Sen Muğla Şube Başkanı Yusuf Dural, aile aradığında çok kısa bir zamanımız vardı. İl Sağlık Müdürümüz gerekli girişimleri yaparak hastamızın parmaklarının tekrar yerine dikilmesinde çok önemli bir katkısı oldu" dedi. - MUĞLA