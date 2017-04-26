Sağlık Müdürü Doğan'dan Aşı Uyarısı

Lapseki Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) ve İlçe Halk Sağlığı Müdürü Mehmet Doğan 24-30 Nisan Dünya Aşı Haftası nedeniyle kamuoyu açıklamasında bulundu.



Sağlık Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Kurumunun 'Her Yaşın Bir Aşısı Var' sloganıyla çalışmalarına devam ettiğini aktaran Doğan, aşı hakkında bilgilendirmede bulundu. İnsan ve hayvanlarda hastalık yapma yeteneğinde olan virüs, bakteri ve mikropların hastalık yapma karakterlerinden arındırarak geliştirilen biyolojik maddeye aşı denildiğini ifade eden Doğan, difteri, boğmaca, tetanoz, polio, hepatit, siroz, akciğer kanseri gibi birçok hastalıktan aşı sayesinde korunulduğunun altını çizdi.



Bu aşılar yapılmadığında önemli hastalıkların meydana gelebileceğini belirte Doğan, "Bütün çocukların doğar doğmaz takvime uygun bir şekilde aşılanması gerekmektedir. Aşı uygulamaları aile sağlığı merkezlerinde ve hastanelerde yapılmaktadır. Sağlıkçı olarak vatandaşlardan beklentilerimiz hayatın her aşamasında aşılanmasının önemi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, çocuklarımızın aşılanmasına katkıda bulunulması, sağlıklı bir toplumun gereği için aşılama hizmetinin vazgeçilmez olduğu bilincine ulaşılması, aşılama ile sağlıklı bir geleceğe doğru çocuklarımız ile sağlıklı adımları atılmasına katkı sağlanmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verdi. - ÇANAKKALE