Sağlık Müdürlüğü Referandumda Engelleri Kaldırıyor

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü 16 Nisan Referandumunda engelli ve ulaşım engeli bulunan vatandaşları seçim sandıklarına götürecek.



16 Nisan Pazar günü gerçekleşecek olan seçimlerde oy kullanmak isteyen engelli, hasta ve evden bakım hizmeti alan vatandaşlar Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oy kullanacakları alanlara götürülecek. Bu konuda başvurmak isteyen kişiler 444 38 33-81 nolu telefona taleplerini iletmeleri gerekmekte. - DÜZCE