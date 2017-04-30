Sağlık Meslek Lisesi Mezunları 37 Yıl Sonra Buluştu

Sağlık Meslek Lisesi Mezunları 37 Yıl Sonra Buluştular



AYDIN(İHA)Isparta Sağlık Meslek Lisesi 1980 Mezunları Aydın Kuşadası Otel Fantasia de Luxe'da buluştular. 37 Yıl sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayan mezunlar, hem hasret giderdiler, hem de doyasıya eğlendiler.



Hotelde buluşan 40 kişilik mezunlar, önce birbirleriyle hasret giderdiler. Havanın sıcak olmasını da fırsat bilen ebe ve hemşireler denizin tadını çıkardılar.



1978-1985 yılları arasında Sağlık Meslek Lisesi Meslek Dersleri öğretmenliği yapan ve buluşmayı organize eden Handan Alaşehirli, yıllar sonra bir araya gelmenin, yıllarca görüşemediğimiz arkadaşlarımızla ve benim için çok özel olan öğrencilerimle buluşmak, bana ayrıca bir mutluluk yaşatmıştır. Yeni çıkan teknolojiler sayesinde birbirimize daha kolay ulaşma imkanları doğdu. Bizlerde bu fırsatlardan yararlanarak, buralarda buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tür sosyal etkinlikler bizleri birbirimize daha sıkı bağlar, birbirimizle daha fazla görüşme haberleşme imkanı sağlar, çok mutluyuz, bir sonraki buluşmamızı iple çekeceğiz, dedi. Sağlık Meslek Lisesi 1980 mezunları, sohbette geçmiş yılara, öğrencilik yıllarına ait anılarını tazeleyip bol bol kahkaha ve stres attılar.



Gecenin sonunda gelecek yıl Eskişehir'de buluşma kararı aldılar. - AYDIN