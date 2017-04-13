Antalya Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı Kumluca Devlet Hastanesi, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Sağlık Kurumları Masa Tenisi" Turnuvası'nda üçüncü oldu.



Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ayşegül Alkan, takım oyuncuları Ayhan Şahin, Murat Arslan ve Umut Çelik'i kutladı.



Hastane olarak her türlü sosyal ve kültürel etkinliklerde yer almaya çalıştıklarını belirten Alkan, "Bu yılki masa tenisi turnuvasında takımımız üçüncülüğü elde etti. Hastane yönetimi olarak emeği geçen arkadaşlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.



Turnuva sonunda düzenlenen törende üçüncülük kupasını alan Kumluca Devlet Hastanesi Masa Tenisi Takımı oyuncuları, aldıkları kupayı, Alkan'a takdim etti.