Sağlık Konusunda Güvenilir Bilgi Platformu Geliyor!

Dünya üzerinde ilaç kullanımı her geçen gün yaygınlaşıyor. İnsanların artık vücutlarına aldıkları küçük hapları şekerleme gibi yutmalarına dur demek için dünyanın önde gelen ilaç üreticilerinden Roche, yeni sağlık bilgilendirme sitesinin tanıtımını yaptı. İnsanların her zaman ulaşabilecekleri bir sağlık bilgi kaynağı olmayı amaçlayan Medikaynak sitesi açıldı.



Yeni açılan site üzerinden kullanıcılar bir çok tıp dalında bilgi alabiliyorlar. Halk arasında kulaktan dolma olarak adlandırılan yalan yanlış bilgilerin önüne geçmeyi düşünen MediKaynak sitesi, onkoloji, romatoloji, göğüs hastalıkları, nöroloji, transplantasyon ve hematoloji gibi farklı alanlarda makaleler ile insanları bilgilendiriyor. Roche firması tarafından açılan site tamamen ücretsiz ve tüm internet kullanıcılarının kullanımına açık.



TAMAMEN ÜCRETSİZ SAĞLIK BİLGİLENDİRMESİ VERECEKLER





İnternet kullanıcıları site üzerinden en güncel hastalıklar hakkında en güncel haberlere ve gelişmelere ulaşarak en doğru bilgiyi alabiliyorlar. Daha çok bilgilendirme amacında olan site aynı zaman da kullanıcılar arasında bir köprü niteliği oluşturarak insanlar hakkında yapılan bir çok araştırmayı ve çalışma sonucunu da bünyesinde barındırıyor. Bu sayede insanlar sağlık sektörü üzerinde ihtiyaçları olan bilgilere en doğru ve en güvenilir şekilde hiç bir ücret ödemeden ulaşma imkanı yakalayabiliyorlar. Üyelik sistemi bulunan bu sistemin sağlık personelleri için ise yakın zamanda tıbbi gelişmeleri ve bilgileri alabilecekleri ayrı bir alanının oluşturulması planlanıyor. Bu tip gelişmelerin ülkemizde olması ve insanlarımızın bu şekilde bilgilendirilmesinin devamının gelmesini temenni ediyoruz.