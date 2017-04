Sağlık İçin Yürüdüler

Nilüfer Belediyesi'nin "Anne Lütfen Yürü" sabah sporu ve yürüyüşü ilgi gördü.



İhsaniye Mahallesi'ndeki Şehit JandarmaAsteğmen Zeki Burak Okay Parkı'nda gerçekleşen sabah sporuna her yaştan vatandaş katıldı. Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Zekeriya Işık ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Gökay Özak da yürüyüşte yer aldı. Vatandaşlar spor eğitmeni öncülüğünde, hep birlikte yürüyüş yapma keyfi yaşadı.



Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Gökay Özak, Nilüfer Belediyesi olarak halkın spor yapması için her zaman öncü olduklarını belirtti. Azak, baharla birlikte Nilüfer Belediyesi'nin önceki yıllarda da düzenlediği sabah yürüyüşünü 3 Mayıs 2017 Çarşamba gününden itibaren tekrar başlatacaklarını açıkladı. Sabah saat 06.45'te Cephanelik Koşu Yolu'nda, Kültür Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek yürüyüş yapacaklarını söyleyen Azak, "Çarşamba ve cumartesi sabahları, her hafta farklı mahallelerde, vatandaşlarımızla birlikte sağlık için yürüyeceğiz" dedi. - BURSA