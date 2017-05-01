Sağlık için ´şimdi hareket zamanı´

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği organizasyonuyla fiziksel aktivite ve aktif yaşam konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "şimdi hareket zamanı" sloganıyla Denizli'ye kadar 6 günde 580 kilometre yol kat edecek olan bisikletçiler, Bursa'dan pedal çevirmeye başladı.

Bursa'nın daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir kent olması amacıyla özellikle spor yatırımlarına ağırlık veren Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, aynı zamanda başkanlığını yaptığı Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği aracılığıyla da Türkiye genelinde spor aktivitelerine öncülük ediyor.

Bu etkinliklerden biri olan ve bisiklet sporunun daha geniş kitlelere yaygınlaşmasını hedefleyen bir projede de 'şimdi hareket zamanı' sloganıyla Bursa'dan start aldı. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği organizasyonuyla fiziksel aktivite ve aktif yaşam konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 1 - 7 Mayıs 2017 tarihleri arasında Bursa'dan Denizli'ye pedal basılacak. Etkinliğe Bursa Bisiklet ve Doğayı Sevenler Derneği, Enerji Verimliliği ve Çevre Koruma Derneği ile Uludağ Üniversitesi Bisiklet Topluluğu üyeleri de destek veriyor. Farklı yaş gruplarından oluşan 25 bisikletçi 6 günde, 580 kilometre yol yaparak 8 belediye başkanına ziyarette bulunacak. Bursa'dan start alan bisikletliler Bursa - Denizli güzergahı üzerinde bulunan Harmancık, Tavşanlı, Çavdarhisar, Gediz, Uşak, Merkezefendi, Pamukkale ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlarını ziyaret edecek. Bisikletçiler, güzergah üzerindeki şehirlerde bisiklet kullanıcılarını da kendilerine eşlik etmeleri için davet edecekler.

SAĞLIK İÇİN SPOR ŞART

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Orhaneli yolu üzeri Eker Meydanında, Bursa – Denizli arasında pedal çevirecek olan bisikletçilerle bir araya geldi. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği olarak, sağlıklı kentlerin oluşması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini dile getiren Başkan Altepe, "Daha sağlıklı bir yaşam için spor şart. Sürekli hareket halinde ve bir aktivite içinde olunması halinde ancak sağlıklı bir toplum olabiliriz. Bugün de 'şimdi hareket zamanı' sloganıyla güzel bir etkinliğin startını veriyoruz. Hareketsizlikten kaynaklanan obezite, diyabet ve metabolik rahatsızlıklara karşı güzel bir proje. Destek veren tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinliğe 1928 yılında bizzat Atatürk'ün direktifleriyle 28 bisikletçinin başında 14 günde Ankara'dan Ardahan'a giden Yüzbaşı Daniş Karabelen'in kızı emekli TRT spikerlerinden Özcan Atamert de katıldı. Yıllardır bisiklet startlarını verdiğini belirten Atamert, "Çünkü babam Atatürk'ün direktifiyle o sırada Muhafızgücü'nde 28 bisikletçinin başında 14 günde Ankara'dan Erzurum, Kars ve Ardahan'a gitmişler. Buralarda valiler, kaymakamlar kendilerine yemekler verirlenmiş. Ama babam "Bir lokma bile yemeden yola devam ederdik. Çünkü direktife göre 14 günde bitirmemiz yazım" derdi" diye konuştu.

Daha sonra startın verilmesinin ardından bisikletçiler, ilk durak olan Harmancık'a doğru pedal çevirmeye başladı.