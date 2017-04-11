Sağlık Haftası'nda Kaliteli Hava İçin Öneriler

Daikin Türkiye CEO'su Hasan Önder, iklimlendirme ve iç mekan hava kalitesinin insan sağlığı üzerinde beslenme ve spor kadar önemli olduğuna dikkat çekerek kaliteli nefes alınabilen, konforlu iç mekan tavsiyelerinde bulundu.



Tüm dünyada 7-13 Nisan arasında kutlanan Sağlık Haftası nedeniyle bir açıklama yapan Daikin Türkiye CEO'su Hasan Önder, iç mekan hava kalitesinin önemine dikkat çekti. Isıtma, soğutma ve havalandırma ile sağlık arasındaki yakın ilişkiye vurgu yapan Önder, iklimlendirme konusunda dikkat edilmesi gereken önemli tavsiyeler paylaştı.



Yapılan araştırmaların sonucunda iç mekan hava kalitesi ile sağlık arasındaki ilişkinin uzmanlarca tespit edildiğini vurgulayan Önder, doğru iklimlendirme konusunda yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:



• Sağlıklı bir yaşam için beslenme ve spor kadar iklimlendirme de önemli. Çünkü insanlar barınmadan çalışmaya, eğitimden alışverişe birçok ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla günlerinin büyük bir bölümünü binalarda geçiriyor. Bu nedenle iklimlendirme büyük önem taşıyor.



• İç mekan hava kalitesi sağlığından verimliliğine kadar insan doğasını etkiliyor. O nedenle kapalı mekanlarda iç hava kalitesinin işin uzmanlarınca kontrol edilmesi gerekiyor. Bugün iklimlendirme sektörü farklı mekanlarda, farklı ihtiyaç ve beklentilere farklı cihaz ve uygulamalarla yanıt verebiliyor. Ayrıca cihazların periyodik bakımlarının da yapılması gerekiyor.



• İç hava kalitesini etkileyen en önemli unsurlardan biri de nemdir. Normalin üzerinde nem oranı da, düşük nem oranı da rahatsızlık yaratır. Bu konuda önemli bir otorite olan ASHRAE standartlarına göre ideal şartlar için sıcaklığın 20-25,5 °C, nemin ise yüzde 30-60 arasında olması gerekiyor.



• Bu arada özellikle klimanın hasta ettiği konusunda yaygın bir inanış söz konusu. Oysa yaz aylarında hasta eden klima değil, klimanın yanlış kullanımıdır. Doğru klima kullanımında ortam sıcaklığı 25°C'nin altında tutulurken, dış ortam sıcaklığından maksimum 6°C daha düşük bir sıcaklığa ayarlanması gerekir.



• İklimlendirme sektörünün en önemli görevlerinden biri iç mekan hava kalitesini sağlamak. Sektörün öncü ve yenilikçi şirketi olarak, bu konuda çok önemli Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları yapıyoruz. Cihazlarımızda kullandığımız Daikin'e özel titanyum apetit fotokatalitik hava temizleme filtresi, hava temizleme sistemlerinde kullandığımız Streamer teknolojisi, havayı üstünüze üflemeyen akıllı kanat sistemi gibi geliştirdiğimiz pek çok özellik ile kullanıcılarımızın yaşam kalitesini yükseltecek yeniliklere imza atıyoruz. - İstanbul