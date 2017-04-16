Sağlık Ekiplerinin Yardımıyla Oy Kullandılar

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yatalak hastalar, kendilerini evlerinden alan sağlık ekiplerinin yardımıyla oy kullandı.



İlçeye bağlı Moda Mahallesi'nde, felçli Yunus Karadeniz ile Keji Saraç, oy kullanmak için İl Sağlık Müdürlüğüne başvurdu.



Bunun üzerine Evde Sağlık Hizmetleri ekiplerince evlerinden alınan iki hasta, oy kullanacakları Cumhuriyet İlkokuluna götürüldü.



Sağlık personelince seçmen kayıtlarının bulunduğu sandıklara kadar sedyede taşınan Karadeniz ile Saraç, oy kullandıktan sonra evlerine ulaştırıldı.