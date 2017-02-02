Sağlık Ekipleri Karlı Yollarda Hastalar İçin Seferber Oldu

Sinop'un Erfelek ve Gerze ilçelerinde rahatsızlanan hastalar için seferber olan sağlık ekipleri, kar nedeniyle kapalı yollarda saatler süren yolculuğun ardından hastaları alarak hastaneye götürdü.



Erfelek ilçesi Avlansökü köyünde yaşayan Fikri Yılmaz, 2,5 yaşındaki kızı Sılanaz Mine rahatsızlanınca 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.



Talep üzerine ilçeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki köye gitmek üzere paletli kar ambulansıyla yola çıkan sağlık ekipleri, kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu bölgede hastalanan Sılanaz Mine'ye ulaşabilmek için yoğun çaba harcadı.



Yolculuk boyunca olumsuz hava koşulları nedeniyle zor anlar yaşayan ekipler, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından evinden aldıkları Sılanaz ve ailesini Erfelek Devlet Hastanesine ulaştırdı. Sılanaz, hastanede tedavi altına alındı.



Baba Fikri Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuğunun dört gündür yüksek ateş şikayeti bulunduğunu belirterek, "Bölgede aşırı derece kar yağışı oldu. Bu nedenle hastaneye ulaşamadık. Sağlık ekipleri zor şartlara rağmen bize ulaşabildi. Devletimiz bize sahip çıkıyor. Allah devletimizden razı olsun." ifadesini kullandı.



Küçük Nisa için 6 saatlik mücadele



Gerze ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Kirençukuru köyünde yaşayan Ramazan Balkanoğlu'nun 2 yaşındaki yeğeni Nisa Balkanoğlu'nun hastalanması üzerine yardım istediği 112 Acil servis ekipleri, bu kez yaklaşık bir metre kar kalınlığının olduğu köy yolunda 6 saat süren zorlu bir yolculuk yaptı.



Köye ulaşan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinde 39 derece ateşi olduğu belirlenen Nisa, Gerze Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Amca Balkanoğlu, bölgede dört gündür aralıksız yağan karın tüm yolları kapattığını dile getirdi.



Çocuğun ateşinin düşmesi için bir süre beklediklerini anlatan Balkanoğlu, "Ateşi düşmeyince mecburen 112'yi aradık. Hem komuta merkezindeki arkadaşlar hem de ambulans görevlileri bize çok yardımcı oldu. Belki 15 yıl önce olsa buralara kimse gelmezdi. Yollar kapalı kalırdı. Şimdi bir metre kara rağmen sağlık görevlileri bize ulaştı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.



82 yaşındaki hasta da hastaneye ulaştırıldı



Ekipler, Sılanaz ve Nisa'nın yanı sıra Gerze ilçesi Hacıselli köyünde rahatsızlanan 82 yaşındaki Döndü Balta'yı da evinden alarak hastaneye götürdü.



Paletli kar ambulansı ile köye giden ekipler, evin bulunduğu yerde araç yolu olmadığı için sedyeye koydukları hastayı köylülerin de yardımıyla yaklaşık 200 metre taşıyarak ambulansa ulaştırdı.



Balta, 5 saatlik mücadelenin ardından Gerze Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.