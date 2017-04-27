Sağlık Çalışanlarının 'Üst Öğrenim' Sorunu Bitti

Lisansı tamamlanan bazı bölümlerin, YÖK tarafından üst öğrenim sayılmamasından dolayı 50 binden fazla sağlık çalışanının yaşadığı mağduriyet, Sağlık-Sen'in talebi ve bir üyesinin YÖK'e başvurusu ile sona erdi.



Sağlık-Sen'in talebiyle lisans tamamlama hakkına kavuşan sağlık çalışanlarının üst öğrenim çilesi sona erdi. Lisansı tamamlanan bazı bölümlerin, YÖK tarafından üst öğrenim sayılmamasından dolayı 50 binden fazla sağlık çalışanının yaşadığı mağduriyet, Sağlık-Sen'in talebi ve bir üyesinin YÖK'e başvurusu ile sona erdi. YÖK yaptığı açıklamayla, acil yardım ve afet yönetimi, sağlık yönetimi, sosyal hizmet, biyoloji, besleme ve diyetetik, gerontoloji, ebelik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, ergoterapi, hemşirelik, odyoloji, dil ve konuşma terapisi ve perfüzyon bölümlerinin sağlığın bir üst öğrenimi sayıldığını bildirdi.



Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, YÖK'ün bu kararından sonra, Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle bir görüşme yaptığını ve üst öğrenim sayılan bölümlere ait güncel listenin en kısa sürede yayınlanmasını talep ettiğini söyledi. Memiş, bakanlık yetkililerinin de en kısa sürede bu listenin yayınlanacağını söylediklerini belirterek, "Lisans tamamlama; sağlık çalışanlarına yönelik sendikamızın elde ettiği büyük bir kazanımdır. Sadece bir meslek grubuna yönelik yasa çıkarılarak lisans tamamlama hakkı verildi. Ancak YÖK, sağlıkla ilgili olmasına rağmen lisansı tamamlanan bazı bölümleri sağlığın üst öğrenimi olarak saymadı. Bu da çok sayıda mağduriyete yol açtı. Sendika olarak gerek YÖK gerekse Sağlık Bakanlığı nezdinde bu sorunun çözülmesi için yoğun bir çaba yürüttük. Son olarak bir üyemiz de YÖK'e sorunun çözümünü isteyen bir yazı yazdı. YÖK de birçok mağduriyeti bitirecek bir cevap gönderdi" ifadelerini kullandı.



Memiş açıklamasında, halen lisans tamamlama hakkı verilmesine rağmen üst öğrenim sayılmayan bölümlerin olduğuna dikkat çekerek, bunun mücadelesini de sürdüreceklerini ifade etti.



Lisans tamamlama; 2014 yılında Sağlık-Sen tarafından, 'Anneler, Ebeler ve Hemşireler Haftası' sebebiyle düzenlenen ve dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programda talep edilmiş, Erdoğan da lisans tamamlama sözü vermişti. Daha sonra yasası çıkarılan lisans tamamlama ile, binlerce sağlık çalışanı lisans tamamlama hakkı elde etti. - ANKARA