Sağlık Çalışanlarına Şiddet Kınandı

Türk Sağlık Sen Adilcevaz Şubesi üyeleri, sağlık çalışanlarına yönelik sözlü ve fiili saldırıları kınadı.



Adilcevaz Devlet Hastanesi önünde üyeler adına basın açıklaması yapan Türk Sağlık Sen Adilcevaz Şube Temsilcisi Fatih Yazar, ilçede bir sağlık çalışanının sözlü ve fiili olarak hakarete uğradığını söyledi.



Sağlık çalışanlarının hemen her gün şiddete maruz kaldığını, ülkenin her yerinden sağlık çalışanlarına yönelik saldırı haberi aldıklarını belirten Yazar, şöyle konuştu:



"Doktorlarımız görev başında sözlü ve fiili olarak darp ediliyor. Hastanelerde yaşanan saldırılar hız kesmeden sürüyor. Vakalara giden 112 çalışanlarımız şiddete uğruyor. Ne yazık ki şiddetin önüne geçilmesi için harcanan çaba yeterli değildir. Öyle ki şiddet bir hak gibi görülüyor, ambulanslar hastanelere kadar takip edilip, sağlık çalışanları darp ediliyor. En kısa zamanda sağlık kurum ve kuruluşlarında gerekli önlemler alınmalıdır. Güvenli ve huzurlu koşullarda görev yapmak, sağlık çalışanlarının en doğal hakkıdır. Türk Sağlık Sen olarak hastanelerde, sağlıkta yaşanan bu tür şiddet ve saldırı olaylarının bir an önce son bulmasını istiyoruz."