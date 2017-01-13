Sağlık Çalışanına Saldırı

Batman'da bir kişi yanındaki hastalara bakılmadığı iddiasıyla sağlık çalışanına bıçakla saldırdı. Saldırgan, hasta yakınları ve diğer sağlık çalışanları tarafından durduruldu.



Olay, Petrolkent Mahallesindeki 6 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, başka bir mahalleden iki Suriyeli kadınla gelen bir şahıs, burada muayene olmak istedi. Görevli sağlık çalışanı ise, kaydının başka bir merkezde gözüktüğünü belirterek, burada tedavi olamayacağını belirtti. Bunun üzerine sinir krizi geçiren şahıs, üzerindeki bıçağı çıkararak, sağlık çalışanının üzerine yürüdü. Merkezin camlarını kıran şahıs, hasta yakınları ve diğer sağlık çalışanları tarafından durduruldu. O anlar, Sağlık Merkezinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



Olaya tanıklık eden sağlık çalışanı Yakup Ekinci, bu tür olayların sıklıkla yaşandığını belirterek, "Kendi mahallelerindeki sağlık merkezine gitmeleri konusunda bilgi verdik. Ama genç ısrarla burada muayene olmak istediğini söyledi. Saldırıya uğrayan arkadaş da bunun üzerine kendisine yardımcı olamayacağını anlattı. Şahıs buna kızarak, saldırdı ve bıçağını çekip, camları kırdı" dedi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BATMAN