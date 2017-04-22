Sağlık Çalışanı İşçan'ın Saldırıya Uğramasına Tepki

TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde hasta sevki sırasında meydana gelen trafik kazasının ardından acil tıp tekniseni Sadık İşçan'ın, bir taksici tarafından tartaklanmasına meslektaşları tepki gösterdi.



Çorlu'da 112 acil servisi ambulansı, hasta sevki sırasında bir taksi ile çarpışıp maddi hasarlı kaza meydana geldi. Kazanın ardından taksici Ş.T. acil tıp teknisyeni Sadık İşçan'ı tartakladı. Aldığı tokat darbeleriyle kulak zarı yırtılan İşçan, hastaneye götürülüp tedavi edildi.



Türk Sağlık Sen ile Merkez Sağlık Sen üyeleri, 112 Komuta Merkezi önünde toplanarak, İşçan'ın saldırıya uğramasına tepki gösterdi.



Merkez Sağlık Genel Başkanı Ali Sökmen, sağlık çalışanlarının sürekli olarak şiddete maruz kaldığını belirterek, insan hayatını kurtarmak için çalışma içinde olan sağlık çalışanı Sadık İşçan'ın saldırıya uğramasını kınadıklarını söyledi. Sökmen, "Çorlu 6 nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ekibimiz, Çorlu Devlet Hastanesi'ne acil hasta nakli yapmakta iken, Çorlu Devlet Hastanesi'ne girişi esnasında ticari bir taksiyle sürtünmesi suretiyle kaza yapmıştır. Ambulans sürücüsü ambulans içerisindeki hastanın durumunun aciliyeti nedeniyle taksi şoförüne ambulans içerisinde hastayı acil servise teslim etmeleri gerektiğini, kaza tutanağı düzenleme ve gerekli işlemleri yapmak için hastaneye gelmesini teklif etmiştir. Taksi şoförü de bu teklifi kabul etmiş ve acil servise gelmiştir. Kaza ile ilgili tutanak düzenlenirken taksi şoförü taksinin sahibine haber vermiş, ticari taksinin sahibi bağırarak hastane içerisine girmiş ve içeri girer girmez de acil tıp teknisyeni Sadık İşçan'ın kulağının bulunduğu bölgeye şiddetli bir tokat atmıştır" dedi.



Taksicinin attığı tokat darbesinde İşçan'ın kulak zarının yırtıldığını söyleyen Sökmen, "Çorlu Devlet Hastanesi'nden darp raporu almıştır. Görevi sadece insan hayatını kurtarmak ve yegane amacı insana hizmet olan bu denli kutsal bir mesleği icra eden meslektaşımıza yapılan bu insanlık dışı davranışın başta arkadaşımız olmak üzere bizleri de derinden üzmüştür. Sendikamızın kayıtlı üyesi ve aynı zamanda Çorlu ilçe temsilcimiz Sadık İşcan'a yapılan insan onurunu, gururunu ayaklar altına alan bu insanlık dışı davranışı kınıyoruz" dedi. Grup basın açıklamasının ardından dağıldı. - Çorlutekirdağ