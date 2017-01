Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "Eğitim hastanelerimizde 10 bin civarında asistan var. Yakın gelecekte asistan eğitimlerinde, göstermelik tezler yapmak yerine baba tezler yapıp, baba araştırmalar yapıp ilk başladığında asistanı hocamız öyle yönlendirmeli ki yaptığı tezler ses getirmeli. Bir tez, dört araştırma verilsin arzusundayım. Eder beş. Çarpı on bin, 50 bin. Binde bir başarı yakalasak, 50 patent, ürün, yenilik... Binde bir başarı bile bizi, Türkiye'de değil, dünyada ses getiren üniversite haline getirir birkaç sene içinde. Bunu yapmak zorundayız." dedi.



Erdöl, ilki düzenlenen "Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kardiyoloji Zirvesi"nin açılışında, Sağlık Bilimleri Üniversitesinin kuruluşunun üzerinden bir yılı aşkın süre geçtiğini hatırlattı.



Şu anda 800'ün üzerinde öğretim üyeleri bulunduğunu ifade eden Erdöl, şöyle konuştu:



"Türkiye'nin 16 ilinde 58 eğitim ve araştırma hastanesinin organizasyonunun nasıl yapılacağıyla ilgili bir belirsizlikle başlamıştık. O zaman 55 hastaneydi. 15 Temmuz'dan sonra Gülhane'nin Ankara ve Haydarpaşa'daki 2 büyük eğitim hastanesi ve Bilkent'teki fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesiyle 58 eğitim araştırma hastanemiz oldu. 800'ün üzerinde öğretim üyemiz var. Sessiz sedasız ama bayağı büyüyoruz. Yakın zamanda tekrar ilan edeceğimiz kadrolarla. Hazırlık aşamasındayız, daha da artacak. Peyderpey arkadaşlarımıza, hocalarımıza kadro arzusu içerisi olanlara, hem kadro vereceğiz hem yeni insanlar yetiştireceğiz. Bizim amacımız sadece hocalarımıza hak ettikleri unvanları geç de olsa vermek değil, yeni insanlar yetiştirmek. Bu kardiyoloji camiası için biraz kolay ama diğer bütün branşları da düşündüğümüz zaman, çok kolay olmadığını söylemem gerekiyor."



Bilimsel etkinliğin, interaktif eğitimin, uzaktan eğitimin pek çok yönünün Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile hayata geçirileceğini dile getiren Erdöl, lisans ve yüksek lisans eğitiminin yanında uzmanlık eğitiminin önceliklerinden biri olduğunu vurguladı.



Erdöl, "Eğitim hastanelerimizde 10 bin civarında asistan var. Yakın gelecekte asistan eğitimlerinde, göstermelik tezler yapmak yerine baba tezler yapıp, baba araştırmalar yapıp ilk başladığında asistanı hocamız öyle yönlendirmeli ki yaptığı tezler ses getirmeli. Bir tez, dört araştırma verilsin arzusundayım. Eder beş. Çarpı on bin, 50 bin. Binde bir başarı yakalasak, 50 patent, ürün, yenilik... Binde bir başarı bile bizi, Türkiye'de değil, dünyada ses getiren üniversite haline getirir birkaç sene içinde. Bunu yapmak zorundayız." diye konuştu.



Araştırmanın nasıl yapılacağının, istatistiki metotların nasıl kullanılacağının asistana öğretilmesi gerektiğini belirten Erdöl, bu konuda profesyonel eğitim süreci olacağını, hocalar tezleri veya araştırmaları verdiğinde, oluşturulacak bilimsel komiteden geçirilmesinin planlandığını söyledi.



Erdöl, "Yaptığımız çalışmanın sonucunda 'Çıkacak ürün memlekete faydalı, katma değer üretecek bir şey olabilir mi? Ticari bir getiri sağlayabilir mi? Pek çok malzemeyi yurt dışından alıyoruz. 'Bu çıktılar ikame ürün olabilir mi?' onu çalışacağız. Uygun olanları paylarından maddi olarak da destekleyeceğiz. Bu organizasyonu da yakın zamanda inşallah eğitim hastanelerimize duyuracağız." dedi.



"Hayvan deney laboratuvarları daha aktif hale getirilmeli"



Prof. Dr. Cevdet Erdöl, iki enstitüde var olan hayvan deney laboratuvarlarının çok daha daha aktif hale getirilmesi gerektiğine işaret ederek, Ankara Gülhane'deki hayvan deney laboratuvarından tüm meslektaşlarının yararlanabileceğini vurguladı.



Üniversitenin yurt dışında eğitim verme yetkisine sahip olduğuna değinen Erdöl, Somali'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adına yapılan hastanenin yanındaki 2 yıllık meslek yüksek okulunda Türkçe eğitim alan 250 öğrenci bulunduğunu aktardı.



Erdöl, 1903'te açılan Mekteb-i Tıbbıye-i Şahane'nin binasında hizmet verdiklerini dile getirerek, "Bu bina Tıp Bayramı'nın kutlandığı ilk yerdir. 1919'da İngiliz işgali sırasında tıbbiyeliler iki kulenin arasına büyük bir Türk bayrağı geriyor. Haydarpaşa'dan Kadıköy'e yürüyüş yapıyor, işgali protesto ediyor. İngilizler 'Ne yapıyorsunuz?' diye sorunca, 'Biz Tıp Bayramı'nı kutluyoruz' diyorlar. Tıbbiyenin kuruluşu her ne kadar 1827'ye gitse bile 1919'da ilk defa kutlanıyor 14 Mart Tıp Bayramı. Ümit ediyorum ki önümüzdeki Tıp Bayramı'nı binanın asıl yerinde, bizim binamızda kutlayabilelim." ifadelerini kullandı.



Zirve yarın sona erecek



Organizasyon Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Kozan da Sağlık Bilimleri Üniversitesinin 58 eğitim ve araştırma hastanesiyle büyük bir grup oluşturduğunu belirterek, "Bu 58 eğitim ve araştırma hastanesi yıllardır ülkemizde son derece kaliteli hizmetler vermiş ve çok değerli hekimlerimizin varlığıyla sağlık hizmetlerine kalite katmıştır. Bu değerli kuruluşlarımızın deneyimleri ile üniversitenin dinamizmini bir araya getirerek, Sağlık Bilimleri Üniversitesi adı altında daha kaliteli hizmetler verilecektir. Sağlık Bilimleri Üniversitesinin amacı, bu donanımlardan yararlanarak daha donanımlı hekimler yetiştirmek ve sağlık hizmeti kalitesine elinden geldiği kadar katkı sağlamaktır." değerlendirmesinde bulundu.



Sağlık Bilimleri Üniversitesinin, Türkiye'nin en büyük üniversitelerden biri olduğunu belirten Kozan, bu büyüklüğe, bilimsel büyüklüğü de katarak daha ileriye götürmeyi hedeflediklerini söyledi.



Kozan, zirvenin geleneksel hale getirilmesinin planlandığını ifade etti.



Kardiyoloji alanındaki gelişmelerin uygulamalı olarak konuşulup tartışıldığı, konusunda uzman hekimlerin katılımıyla düzenlenen "Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kardiyoloji Zirvesi", yarın sona erecek.