Sağlık Bilimleri Enstitülerinin Yöneticileri Bezmialem'de Buluşuyor

Bezmialem Vakıf Üniversitesi, "Türkiye Üniversitelerinin Sağlık Bilimleri Enstitüleri Toplantısı"na ev sahipliği yapacak.



Üniversite açıklamasına göre, Türkiye Üniversitelerinin Sağlık Bilimleri Enstitülerinin yöneticileri, Bezmialem Vakıf Üniversitesinin ev sahipliğinde bir araya gelecek.



YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu'nun da katılımının beklendiği toplantıda lisansüstü eğitimlere yönelik durum tespitleri yapılıp yeni yönetmelik, enstitülerin karşılaştığı sorunlar, güncel ve etik yaklaşımlar ve çözüm önerileri ele alınacak.



Türkiye Üniversitelerinin Sağlık Bilimleri Enstitüleri Toplantısı 13-14 Nisan tarihlerinde Bezmialem Vakıf Üniversitesi Dekanlık Konferans Salonunda gerçekleştirilecek.



Toplantı süresince çeşitli konferanslar ve 2 panel gerçekleştirilecek. Toplantıda ayrıca, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Öncelikli Doktora Alanları, 1. Avrupa Doktora Eğitimine Bakış ve ORPHEUS, Lisansüstü Eğitimde Güncel Konular, Yüksek Öğrenimde Sağlık Bilimleri Enstitülerinin Yeri ve Lisansüstü Eğitime Bakış, Lisansüstü Eğitim Programlarının Açılmasında Yeni Kriterler ve Öneriler, Lisansüstü Eğitimde Yeni Yönetmelikle Değişen Uygulamalar gibi güncel konular tartışılacak.