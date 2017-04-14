Sağlık Bakanlığı'nın Hastalara Oy Kullanma Desteği

Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye genelinde hayata geçirdiği uygulama sayesinde 16 Nisan referandum unda sandığa gitmekte güçlük çekecek başta yatalak hastalar olmak üzere tüm hastalar oylarını rahatça kullanabilecek.



Sağlık Bakanlığı 16 Nisan referandum unda sandığa gitmekte güçlük çekecek başta yatalak hastalar olmak üzere tüm hastaların için bir uygulama başlattı. Uygulama kapsamında hasta olan vatandaşlar talep ettikleri sürece oy kullanabilmek için ambulanslarla ulaştırma imkanından yaralanacak. Sağlık Bakanlığı'nın sağladığı bu hizmetle dileyen her hasta 16 Nisan referandum unda oy kullanmak için ambulanslarla sandığa götürülecek.



İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Anadolu Yakası 112 Komuta Merkezi'nde yapılan koordinasyon toplantısına katılarak yapılan çalışmaları değerlendirdi. Sağlık hizmetlerinin son 15 yıldır büyük bir gelişim sürecinde olduğunu söyleyen Memişoğlu basın mensuplarına yaptığı açıklamada çok önemli bir referandum a gidildiğini belirtti.



Memişoğlu, "Bu referandum sürecinde vatandaşlarımızın doğal hakkı olan oy atma imkanını sağlamak için, özellikle yatalak, hasta ve hastanede olan hastalarımızla ilgili bir organizasyon yaptık ve bunların çağrı yaptıkları anda bizden talep ettikleri anda bütün Türkiye'de de sandıklara oy atmaları için ulaştırma imkanı sağlıyoruz. Böylece her vatandaşımız yatalakta olsa hastanede de olsa bu özel hastane de olabilir üniversite hastanesi de olabilir kamu hastanesi de olabilir, evde sağlık hizmeti alan hastalarımız da olabilir. Ekibimiz ve araçlarımız hazır, talep edildiği anda biz Allah kısmet ederse 16 Nisan'da bütün hizmeti sunacağız. Halk Sağlığı Müdürülüğü organizasyonuyla da bu hizmeti vatandaşlarımıza sunacağız" diye konuştu.



İstanbul Halk Sağlığı Müdürü Abdullah Emre Güner ise, 78 Bini halk sağlığı müdürlüğü tarafından takip edilmekle beraber, 40 Binden fazla hastanelerde kayıtlı ve evde sağlık hizmeti alan hastaların hepsine mesaj yoluyla ulaştıklarını kaydetti. Güner, şu anda 145 tane binek araç ve 25 tane nakil aracıyla birlikte planlama yaptıklarını anlatarak, "Çağrı merkezimiz sabah 08.00'dan gece 24.00'e kadar açık ve randevuları veriyor. Bütün hastalarımıza randevulaşmalarımızı yaptık. Referandum başlamasına kadar bütün randevulaşmamız tamamlanacak. İnşallah bütün hastalarımızı anayasal hakkına kavuşturmuş olacağız. Evinden alacağız, sandığa götüreceğiz, oyunu kullandırdıktan sonra tekrardan evine bırakacağız" ifadelerini kullandı. Basın açıklamasının ardından Memişoğlu, Güner ve diğer tüm görevliler hatıra fotoğrafı çektirdi.



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