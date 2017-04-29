Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 'Sigara Yasağı ile İlgili Çok Ciddi Uygulamalar Yapacağız'

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Sigara yasağı ile ilgili çok ciddi uygulamalar yapacağız"



İSTANBUL - Sağlık Bakanı Recep Akdağ,"Sigara yasağı ile ilgili çok ciddi uygulamalar yapacağız. İstanbul'daki ve Türkiye'deki tüm mekan sahipleri bilmelidir ki, kapalı mekanlarda sigara içilmesini asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ İstanbul'da düzenlenen İl Değerlendirme Toplantısına katıldı. Gün içerisinde basına kapalı olarak devam eden il değerlendirme toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Akdağ, "İstanbul' yaşanan bebek ölümlerinin 2018 yılında koydukları hedef itibariyle, anne ölümlerinde 100 bin hamilede 10 annenin altına düşürmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

İstanbul'da yapılacak olan yeni güçlendirilmiş Aile Hekimliği sistemi hakkında bilgi veren Bakan Akdağ,"İstanbul'da yeni güçlendirilmiş Aile Hekimliği sistemi için burada tartıştık. Yöneticilerimizi bu hususta bilgilendirmiş olduk. Bu güçlendirilmiş aile hekimliği sisteminde sağlıklı yaşam merkezleri yapacağız. İstanbul'da muhtemelen 150 ila 200 arasında olacak. Aile hekimleri buralardan destek alacak. Servisler de aile hekimliklerinden vatandaşlarımızı ücretsiz bir şekilde bu sağlıklı yaşam merkezlerine taşıyacakları bir sistem kuruyoruz. Buralar da röntgen, ultrason, kanser taramaları, şişmanlık ve hareketsizliklerle ilgili mücadele, sigara bırakma poliklinikleri, verem savaşla ilgili mücadeleler, anne çocuk sağlığı ve üreme sağlığı ile ilgili hizmetler tamamen hastaneye gitmeden halledebileceğimiz önce halledebileceğimiz, daha sağlıklı yaşamak için öğreneceğimiz hususları geliştireceğiz. Bunun için burada arsa lazım. Bütün belediye başkanlarımızı bu hususta desteğe çağırıyorum. Zaten arkadaşlarımız çalıştılar. Ben ve İstanbul valimiz bizzat belediyeler ile çalışacağız. Arsa bulabildiğimiz yerlerde yeni sağlıklı yaşam merkezleri inşa edeceğiz. Bina bulamayacağımız kadar yoğun yapılaşmanın olduğu yerlerde de kiralamalar yapacağız. Aile hekimliklerini güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Aile hekimliği yapan pratisyen hekimlerin uygun bir biçimde kendi çalıştıkları alanda çalışmalarını devam ettirirken aile hekimi uzmanı olmalarının yolunu açacak yeni bir döneme giriyoruz" açıklamasında bulundu.

Anne ölümleri ve bebek ölümleri İstanbul'da iyileşme sağladıklarını aktaran Bakan Akdağ,"Önümüze bir hedef koyduk. 2018 yılında ulaşmayı arzuladığımız bir hedef. Anne ölümlerinde 100 bin hamilede 10 annenin altına düşürmeye çalışıyoruz. Çok trajik olsa da kaçınılamayan anne ölümleri gerçekleşiyor. Her 100 bin hamilede bunu 10'un altına düşürmeye çalışıyoruz. İstanbul'da yılda yaklaşık 240 bin hamilemiz var. Buna göre bu sayıları bu sayıları biraz daha aşağıya çekmek için büyük bir gayret göstereceğiz. Bebek ölümlerinde de bunu her bin bebek te 7'nin altına düşürmek için gayret göstereceğiz" dedi.

Sigara mücadelesinde çok kararlı olduklarını kaydeden Bakan Akdağ,"Tütüne karşı mücadele de kararlılığımızı bir kere daha ifade etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın benden istediği en önemi görev alanlarından biri sigara mücadelesi. Özellikle kapalı alanlarda sigara içilmesinin önlenmesidir. Kimseyi üzmek, incitmek, kimseyi rahatsız etmek istemiyoruz. Ama elimizde kanunlar var. Kanunların bizlere yüklediği sorumluluklar var. Kapalı mekanlar da yaşayan ve sigara içmeyen insanların sağlığını korumak zorundayız. Kanun ve görev yükümlülüklerimiz, görev anlayışımız kapalı mekanlar da sigara içilmesini önlemek için bize, bizi mecbur kullanmaktadır. Bununla ilgili para cezaları var. Şunu bütün kapalı mekan sahipleri bilmelidir. Kapalı mekanlarda sigara içirirlerse bu cezaları yiyeceklerdir, cezalar kaçınılmazdır" şeklinde konuştu.

Bunun için çok ciddi tedbir paketi tartıştıklarını açıklayan Bakan Akdağ, "Sayın valimizin de bu konuya ciddi destek vereceklerini kaydetti. İstanbul'daki ve Türkiye'deki tüm mekan sahipleri bilmelidir ki, kapalı mekanlarda sigara içilmesini asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Bir basın mensubunun kapalı mekanlarda sigara yasağı ile ilgili ne gibi önlemler aldığını sorması üzerine Bakan Akdağ Yeşilay ile birlikte hazırlanan 'Yeşil Dedektör' mobil uygulamasından bahsetti. Uygulamayı tüm vatandaşların kullanması gerektiğini aktaran Bakan Akdağ, "Yeşil dedektör uygulamasını bütün vatandaşlarımız telefonlarına indirebilirler. Lütfen indirsinler. O zaman telefon açmaya gerek kalmayacak. Doğrudan doğruya mobil uygulamada bulunduğunuz yeri seçerek bir tuşa basıp denetleyicilerin oraya gelmelerini sağlayabilirsiniz. Kimseyle tartışmaya gerek yok. Herkes biliyor. Sigara içilmemesi lazım. Böyle bir ihtiyaç duyan vatandaşımız doğrudan yeşil dedektör uygulamasını kullanabilir" şeklinde konuştu.

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