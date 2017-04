Sağlık Bakanı Recep Akdağ: "Göreve yeni başladığımız dönemde Sayın Sezer'le çok sıkıntı çektik"

ANKARA - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Belli bir amaca yöneldiğiniz her hangi bir program için işin başında birden fazla sorumlu varsa o iş yürümez. Bunu kendi tecrübelerimizden de çok iyi biliyoruz. Evde sağlık hizmeti veriyoruz. Belli bir noktaya geldik ama benim bir gözlemim var. Daha kaliteli hizmet vermek isterken bunu yapmakta zorlanıyoruz. Yeni sistemin önemli karakterlerinden biri de sorumluyu netleştiriyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Sağlıkta Dönüşümün İkinci Aşaması Neler Getirecek?" isimli konferansa katıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Akdağ, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sağlık alanındaki kazanımlarına değindi.

Sağlık Bakanlığına yeni başladığı günlerde dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'le pek çok sıkıntı yaşadıklarını anlatan Akdağ, "Bakanlığa başladığım ilk günleri hatırlıyorum. Hızla yürümek istiyoruz ama o günkü Cumhurbaşkanımız Sayın Sezer'le çok sıkıntılar çektik. Sağlık Bakanlığının Eğitim ve Araştırma Hastaneleri var. Bu hastanelerde o zamanki ismiyle klinik şefleri var. Klinik şefleri bakanlıkça yapılan bir sınavla belirleniyordu. Bunu belirli ölçülere koymaya çalıştık klinik şeflerini doçent ya da profesörlerden atamayı düşündük. Kanuna bu şekilde yazdık. Yazdığımız kanun o gün Sayın Sezer tarafından veto edildi" şeklinde konuştu.

1961 ve 1982 anayasalarının askeri yönetimler sonucunda, askerler tarafından oluşturulduğunu aktaran Akdağ, Türkiye'nin sivil iradeyle bir anayasa değişikline imza attığını söyledi. Akdağ, sözlerine şöyle devam etti:

"Sistemler hep seçilmiş siyasetçilerin yanlış yapacağı üzerine kurgulanmış, daha doğrusu milletin yanlış kişileri seçeceği üzerine kurgulanmış. Kime göre yanlış; askerlere, vesayet sahiplerine göre. Bu kampanya döneminde birileri bunu söylemedi mi? 'Yüzde yüzle de evet çıksa biz buna razı olmayız' demediler mi?"

Bir iş için iki sorumlunun bulunmasının o işin seyrini olumsuz etkilediğini belirten Akdağ, "Belli bir amaca yöneldiğiniz her hangi bir program için işin başında birden fazla sorumlu varsa o iş yürümez. Bunu kendi tecrübelerimizden de çok iyi biliyoruz. Evde sağlık hizmeti veriyoruz. Belli bir noktaya geldik ama benim bir gözlemim var. Daha kaliteli hizmet vermek isterken bunu yapmakta zorlanıyoruz. Yeni sistemin önemli karakterlerinden biri de sorumluyu netleştiriyoruz. Bir Cumhurbaşkanı seçiyoruz, süreyi de netleştiriyoruz ve bu seçimi yaparken baştan biliyoruz o kişiyi" ifadelerini kullandı. (CNR-