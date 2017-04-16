Sağlık Bakanı Akdağ Oyunu Kullandı: 'Milletin Dediğinin Zuhur Edeceği Bir Gün Olacak'

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Sultan 2. Abdulhamid tarafından 1889 yılında kurulan, Atatürk ve İsmet İnönü gibi önemli devlet büyükleri tarafından da ziyaret edilen Erzurum Lisesi'nde oyunu kullandı. Sabah saatlerinde oyunu kullanmak için tarihi liseye gelen Akdağ, sandık müşahitleri ve vatandaşları selamlayarak, bir süre sohbet etti. Akdağ, daha sonra 1114 numaralı sandıkta "Cenab-ı Hak memlekete huzur vesilesi kılsın" diyerek oyunu kullandı. Oy kullanma işleminin ardından müdür makamında okulun tarihi Şeref Defterini imzalayan Akdağ, burada gazetecilere açıklamada bulundu.