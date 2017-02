Sağlık Bakanı Akdağ, Mersin Şehir Hastanesini Gazetecilerle Gezdi

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, yarın Mersin'de açılacak Türkiye'nin ilk şehir hastanesine ilişkin, "İnşallah önümüzdeki yıllarda büyük Türkiye'nin yeni hastaneleri buralar olacak. Buralarda biz vatandaşımızdan ücret almadan, vatandaşımıza herhangi bir sıkıntı çektirmeden bu hizmetleri vereceğiz." dedi.



Akdağ, açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından gerçekleştirilecek ve hastalara 5 yıldızlı otel konforunda sağlık hizmeti vermeyi vermeyi amaçlayan Mersin Şehir Hastanesini gazetecilere tanıttı.



Kamu-özel sektör iş birliğiyle yaptırılan bin 253 yataklı hastanenin bazı bölümlerini gazetecilerle gezen Akdağ, yapılan çalışmalar ve şehir hastanesinin genel konseptiyle ilgili bilgi verdi.



Akdağ, hastanedeki polikliniklerin son derece modern ve ileri teknolojik ürünlerle donatıldığını belirterek, "Hastanede, hastayı muayene edebileceğimiz 280 odamız var. Her bir odada yaklaşık 35 hasta muayene edebildiğimizi var sayarsak 9 bin, 10 bin hasta sayısını bir günde rahatça karşılayabiliyoruz. Acil servislerimiz de günde bin 500 hasta karşılayabilecek kabiliyette. Dolayısıyla hastanenin günde yaklaşık 12 bin hastayı olumlu şartlarda, her hangi bir tarafta aşırı kalabalık olmaksızın karşılama imkanı var." diye konuştu.



Gazetecilerin sorusu üzerine şehir hastanesine yurt dışından da taleplerin olacağını vurgulayan Akdağ, hastanelerinin konseptinde özellikle Afrika'dan, Orta Doğu'dan, Türki Cumhuriyetlerden ve Avrupa'dan hasta getirmek üzere planları olduğunu belirtti.



Akdağ, "Burada hem normal tek kişilik odalarımız, hem suit hem de grand suit odalarımız var. Buraları bir taraftan sağlık turizminde kullanabileceğiz ya da Türkiye'de en ihtiyacı olanlara kullanabileceğiz." ifadesini kullandı.



Adana'ya bin 500 yataklı hastane



Akdağ, hastanenin hizmet önceliğinin Mersinliler olduğunu, kente yakın iller ve ilçelerinden de hizmet için geleceklerin bulunacağını bildiklerini belirtti.



Adana'da da bu hastanenin bir benzerini, bin 500 yataklısını yaptıklarını anlatan Akdağ, "Adana bir bölge olarak Osmaniye'ye, kısmen kendine yakın yerlere de hizmet verecek. Zaten Adana ve Mersin birer büyük metropol kentler olduğu için hizmetin büyük bir bölümü burada verilecek. Çünkü Türkiye'de buna benzer bir çok hastane yapıyoruz." dedi.



Şehir hastaneleri sayıları



Akdağ, bir gazetecinin sorusu üzerine planlanan şehir hastanelerinin sayısının artabileceğini aktardı.



Planlanan şehir hastanesi sayısının 29 olduğunu ama bunun 30'u biraz geçebileceğini belirten Akdağ, şunları söyledi:



"Ordu'yu ekleyeceğiz, belki Cumhurbaşkanımızın talepleriyle başka yerleri ekleyeceğiz. Bir de daha önce yaptığımız külliyeler var. Mesela Van ve Erzurum'da. Bunları kamu-özel ortaklığıyla yapmadık ama onlar da bölgelerin şehir hastaneleri. Bütün bunları eklersek Türkiye'de 40'ı, 50'yi bulacağız. Ama kamu-özel ortaklığıyla yaptıracaklarımızın sayısı şu an 29. Önümüzdeki yıllarda artabilir. Kamu-özel ortaklığıyla yaptırılacak hastanelerde toplam 41 bin yatağımız olacak. Bizim planlamamızda Sağlık Bakanlığına, kamuya ait yaklaşık 130 bin yatak planlıyoruz."



"Yeni Türkiye'nin hastaneleri hep böyle olacak"



Akdağ, Mersin Devlet Hastanesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin, şehir hastanesine taşındığını anımsattı.



Şehir hastanesi yapılırken Mersin'deki 900 yatağı devreden çıkardıklarını ifade eden Akdağ, bu hastanelerin toplam 66 bin metrekare kapalı alana sahip iken Mersin Şehir Hastanesinin kapalı otoparklarla beraber 374 bin metrekare kapalı alanının bulunduğunu dile getirdi.



Akdağ, "Mekanların böyle olması lazım. Bahsettiğimiz hastaneleri zamanında yaptıranlardan Allah razı olsun. Ama artık miadını doldurdular. Yeni Türkiye'nin hastaneleri onlar olmaz, olamaz. Yeni Türkiye'nin hastaneleri hep böyle olacak." dedi.



Akdağ, Mersin'den sonra, önce şehir hastanesinin hizmete başladığı Yozgat'ta, gelecek ay da Isparta'da açılışların yapılacağını, bir yıllık zaman içerisinde de Adana, Bilkent ve Kayseri şehir hastanelerinin açılacağını kaydetti.



"Mozaiğin üzerine mukavva sererek yatarlardı"



Türkiye'de sağlık alanında büyük gelişmeler yaşandığını vurgulayan Akdağ, kendi öğrenciliği ve ihtisası sırasında bu hastanede tek kişilik oda kadar bir yerde aşağı yukarı 6 çocuğun yattığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:



"Peki böyle ortamda 6 çocuğun refakatçisi annesi ne yapardı? Maalesef yerde, mozaiğin üzerine mukavva sererek yatarlardı. Bu söylediğim tarih çok eski değil. Bundan 15 sene geriye giderseniz Türkiye'deki hastanelerin yüzde 90'ının yatakları bu şekildeydi. Şimdi biz içinde banyosu, tuvaleti olan bir ya da iki yataklı odalar itibariyle yüzde 60'lara neredeyse yaklaştık. Bu sene yüzde 60'ı kamu hastanelerinde temin edeceğiz. İnşallah 2023 hedefleri kapsamında 2020 yılına kadar bütün yataklarımızı tek yataklı, nadiren kalabalık zamanlarda iki yataklı odalara dönüştürmüş oluyoruz."



Sağlıkta dönüşümün ikinci dönemi



Vatandaşların, şehir hastanelerinde sağlık hizmetlerini rahatça alacağına işaret eden Akdağ, şunları belirtti:



"Buralarda biz vatandaşımızdan ücret almadan, vatandaşımıza herhangi bir sıkıntı çektirmeden bu hizmetleri vereceğiz. Bu işe muhalefet edenlerin iddialarından birisi, hastanelerde belli doluluk oranlarının taahhüt edildiği ve vatandaşların para ödemek zorunda kalacağı. Bizim AK Parti anlayışımızda böyle bir şey kesinlikle olamaz. Bugün devlet hastanelerine gelen vatandaşlardan yalnızca muayene için 6 ya da 7 lira gibi ücretler alınıyor. Bunu da bir finansman kaynağı olsun diye yapmıyoruz. Vatandaşlarımız aile hekiminde işini görebilecekken gereksiz yere aile hekimini atlayıp hastanelere gelmemesi için gerçekten ciddi problemleri olan vatandaşlarımız hastanelere gelsin diye yapıyoruz. Böyle bir hastanede bir hastanızın yattığını düşünün son derece modern poliklinikler, yataklar, girdiğinizde vale hizmeti, ücretsiz kapalı otopark hizmetleri, karşılama hizmetleri, yönlendirme elemanları, son teknoloji ve mükemmel yatak odaları, dünyanın en iyi teknolojisine sahip yoğun bakım ve ameliyathaneler var. Buraya geliyorsunuz, devletinizin şefkatli kucağında sağlık hizmetini alıyorsunuz. Sağlıkta dönüşümün ikinci dönemini inşallah bu yeni hastanelerimizle taçlandırmış olacağız."



Mersin Valisi Özdemir Çakacak ve hastane yetkililerinin eşlik ettiği Akdağ, hastane incelemesinin ardından basın mensuplarıyla bir otelde düzenlenen yemek programında bir araya geldi.