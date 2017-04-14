Sağlık Bakanı Akdağ: "Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı'ndan Ayrılırken Temas Kurduğu İddiasına,...

Sağlık Bakanı Akdağ: "Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı'ndan ayrılırken temas kurduğu iddiasına, 'ispat ederlerse istifa ederim' diyor ya, kendisi telefon açmamış olabilir. 10 dakikadan daha kısa bir süre içerisinde orada darbeciler tanklarıyla dururken nasıl çıkmış, onu bir anlatsın. Nasıl o kadar kolaylıkla oradan bırakıvermişler Kılıçdaroğlu'nu?"