Sağlık Bakanı Akdağ: İdlib'de Sarin Gazı Kullanıldığı Kesinleşti

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Şam rejiminin İdlib kentinde gerçekleştirdiği saldırıda sarin gazı kullanıldığının kesinleştiğini söyledi.

80 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Suriye'nin İdlib kentinde gerçekleştirilen saldırıda sarin gazı kullanıldığı kesinleşti.

Açıklama Sağlık Bakanı Recep Akdağ'dan geldi. Akdağ konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İdlib'deki kimyasal harp maddesi kullanımı sonucunda maruziyete uğrayan kurbanlardan alınan kan ve idrar numuneleri sonucunda, sarin gazının metoboliti olan izopropil metil fosfonik asit tespit edilmiştir."

Suriye'deki Esad rejimi geçtiğimiz hafta İdlib bölgesindeki Han Şeyhun kasabasında kimyasal saldırı düzenlemişti. Saldırıda çoğu çocuk ve kadın 80 kişi yaşamını yitirmişti.

56 KİŞİ TÜRKİYE'YE GETİRİLMİŞTİ

Kimyasal saldırının ardından 56 kişi Türkiye'ye getirilmiş, 38 kişi tedavi altına alınmıştı. Ölen üç kişiden alınan örnekler, incelenmesi için Dünya Sağlik Örgütü ile Birleşmiş Milletler Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu temsilcilerine de verilmişti.

SALDIRI SONRASI ABD VURDU

Kimyasal saldırı sonrası ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle, kimyasal silah saldırısının gerçekleştirildiği Humus kenti yakınındaki Şayrat hava üssüne füze saldırısı düzenlenmişti.

ABD, hava üssünü 59 Tomahawk'la vurmuştu. Söz konusu saldırı ABD tarafından Esad rejimine karşı düzenlenen ilk saldırı niteliği taşıyordu.