Sağlık Bakanı Akdağ: "İdlib'de Sarin Gazı Kullanıldığı Kesinleşmiştir."

Sağlık Bakanı Akdağ: "İdlib'de sarin gazı kullanıldığı kesinleşmiştir.

Sağlık Bakanı Akdağ:

Sağlık Bakanı Akdağ: "İdlib'de sarin gazı kullanıldığı kesinleşmiştir."

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Sağlık, İdlib, Akdağ
sponsored ads