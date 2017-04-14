Sağlık Bakanı Akdağ: "Evde sağlık hizmeti alan kayıtlı 300 binin üzerinde vatandaşımız var. Bu referandum da, evde sağlık hizmeti alan ya da o gün hastanede yatan kişileri, ekiplerimizle, sağlık görevlisi refakatinde oy kullanmaya götürelim, oradan da evlerine geri döndürelim istedik. Evde sağlık hizmeti programına alınmamış olsa bile bugünlerde başvuru olursa, arkadaşlarımız onu değerlendirip yine sandığa götürecekler. Biz, 237 bin kişiye telefonla ulaştık. Bunlardan 13 bin kayıtlı hastamız bu hizmeti almak için beyanda bulundu."