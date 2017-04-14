Sağlık Bakanı Akdağ: "(Esed Rejiminin Kimyasal Silah Saldırısı) Türkiye'ye 34 Vaka İntikal Etti.
Sağlık Bakanı Akdağ: "(Esed rejiminin kimyasal silah saldırısı) Türkiye'ye 34 vaka intikal etti.
Sağlık Bakanı Akdağ: "(Esed rejiminin kimyasal silah saldırısı) Türkiye'ye 34 vaka intikal etti. 34 vakadan 25'i tedavileri yapılarak hastanelerden çıkarıldılar. 3 kişinin tedavisi Hatay Devlet Hastanesinde devam ediyor. Maalesef 6 kişi de hayatını kaybetti. Başlangıçta 3 kişiydi bu sayı, bugün itibarıyla 6 kişi hayatını kaybetti."