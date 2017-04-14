Sağlık Bakanı Akdağ: "Çok Açık İfade Edeyim, Kılıçdaroğlu'nun Fetö Meselesinde Bir Yumuşak Karnı...

Sağlık Bakanı Akdağ: "Çok açık ifade edeyim, Kılıçdaroğlu'nun FETÖ meselesinde bir yumuşak karnı var. Genel başkanlığa geliş şekline bakalım, Sayın Baykal'la ilgili kasetler, bu kasetleri sonradan FETÖ'nün yaptığı ortaya çıktı, onun hemen peşinden Kılıçdaroğlu geldi. Mantıken elbette işkillendiriyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun muhtemelen bir diyet borcu var ve o diyet borcunu ödüyor ama yanlış yapıyor. FETÖ konusunda millet çoktan fikrini verdi."